Em busca de um reinício

O Brusque enfrenta o difícil time do Mirassol nesta noite depois de mais uma noite de “quase” contra o América. O ataque do time é muito complicado. Era mais uma partida “ganhável” na Ressacada, mas o time não consegue acertar a mira.

Por isso, o time apresentou os primeiros reforços da janela justamente para o ataque, com os uruguaios Rodrigo Pollero e Martín Ocampo. E ainda virão mais. Se a defesa tem um desempenho de regular para bom, o mesmo não dá pra falar do ataque, que é campeão em perder gol.

O jogo de hoje é em um cenário bem pior. O Mirassol está no G4, invicto em casa, e foi bem na janela, trazendo reforços como o veterano Leo Gamalho, que logo na estreia fez o gol da vitória contra a Chapecoense. Essa sequência de início de returno é muito dura, tendo Coritiba, Goiás, Sport e Santos pelo caminho.

Para sair do Z4 o Brusque precisa, necessariamente, acumular dois resultados positivos seguidos. Um empate hoje até pode ser considerado um bom resultado, desde que o time faça a tarefa “de casa” contra o Coritiba, que vai de mal a pior no campeonato e com treinador novo.

A situação ainda é desanimadora, e o time não responde no ataque. Resta torcer muito para que os reforços da janela entrem e resolvam. Porque o cenário não ajuda. Os times de baixo estão pontuando e o Brusque perde muito ponto fácil.

Estádio

O Carlos Renaux vai fazer amanhã uma festa para inaugurar o novo Augusto Bauer e espera muita gente por lá pra ver “como que ficou” o estádio. Ainda falta um bocado para que o local esteja realmente pronto para os jogos do Brusque na Série B. Ainda falta terminar a colocação da arquibancada metálica e dos novos postes de iluminação. O presidente do Brusque diz que trabalha para que o jogo contra o Coritiba seja na cidade mas, vendo o andamento das coisas, diria que é impossível.

Proposta

A manhã de quarta foi reservada para a entrevista coletiva da apresentação de Pollero e Ocampo no Brusque, mas o que repercutiu mesmo foi a revelação do presidente Danilo Rezini, de que o clube recebeu uma proposta de 700 mil reais da Metrópoles para levar o jogo contra o Santos para o Estádio do Café, em Londrina. De pronto, o presidente disse que não ia aceitar a pedida. Em uma realidade onde o time jogou fora de casa o ano todo e vai ter poucas partidas no Augusto Bauer, o dinheiro chama a atenção, mas o torcedor ia reclamar de ver o time jogar a partida mais importante da Série B no Paraná.