Com viagem marcada para SC, Lula ainda não visitou outros três estados da federação

586 dias

O Palácio do Planalto só confirmou a viagem de Lula a SC, nesta sexta-feira, no início da noite de quarta-feira. Está vindo 586 dias após sua posse. Além de SC, ainda não visitou o Acre, Goiás e Rondônia.

Defesa Civil

O governo federal lançou anteontem o projeto-piloto do Defesa Civil Alerta, sistema de alertas contra desastres provocados por eventos climáticos. Selecionou 11 municípios para os primeiros testes, dentre eles, em SC, Blumenau e Gaspar. Utilizará a rede de telefonia celular para emitir alerta com aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do usuário. Funciona, inclusive, em celulares em modo silencioso e sem necessidade de cadastro prévio.

Mobilidade

Hoje, Lula vai inaugurar, finalmente, o tão esperado Contorno Viário da Grande Florianópolis, aliviando o trânsito na BR 101 na região próxima à capital. Nesta semana o Sindicato Estadual das Empresas de Logística e Transportes de Carga divulgou que apenas com os congestionamentos na BR-101 entre Itapema e Penha, causam prejuízo anual de R$ 1 bilhão, em custos adicionais com combustível e perda de produtividade.

Temática sexual 1

O deputado federal bolsonarista Daniel Freitas (PL-SC) apresentou terça-feira um projeto de lei que já está dando o que falar: propõe alterar a Lei Geral do Esporte para proibir atletas transgênero de disputarem com outros cisgênero em competições esportivas brasileiras. O critério para definir o gênero seria os cromossomos sexuais dos competidores.

Temática sexual 2

Cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo biológico (masculino ou feminino) do nascimento. Já transgênero (trans) é aquela que não se identifica com esse sexo biológico. O projeto propõe que as federações desportivas possam criar competições entre pessoas transexuais, desde que “sejam entre os mesmos sexos biológicos”.

Temática sexual 3

A propósito, o governador Jorginho Mello postou em rede social, ontem, que “o governo de SC reafirma seu compromisso com a cultura” e que “a decisão de não patrocinar a Parada LGBT de Florianópolis foi baseada em critérios técnicos”. “Somente projetos estritamente culturais receberão apoio” finaliza.

Temática sexual 4

A postagem foi comentada pelo senador Jorge Seif (PL-SC). Escreveu: “Excelente decisão, governador. Querem fazer a parada ideológica, que façam com os próprios recursos, não com o dinheiro destinado a verdadeira cultura. Bora!”. A deputada estadual Ana Campagnolo corroborou: “Esses eventos nada têm a ver com a cultura de nosso Estado, que é riquíssima e vem sendo muito bem contemplada com o excelente trabalho da Fundação Catarinense de Cultura”.

Em família

Em Balneário Camboriú, o “04”, Jair Renan Bolsonaro, 26 anos, irá disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Na vizinha Itapema quem também quer uma vaga no Legislativo é o filho do senador Jorge Seif, Jorginho, de 21 anos, pelo PL. Os dois são muito amigos, como seus pais.

Novos rumos

Em quatro dias no cargo, o novo controlador-geral do Estado, Pedro Waltrick, conseguiu o apoio do governador Jorginho Mello e do secretário da Fazenda, Cleverson Siewert, para duas ações de fortalecimento da CGE. A primeira é a homologação do concurso público para a carreira de auditor do Estado, realizado em 2023. O último foi em 2005. O governador também deu carta branca para a elaboração da lei específica da CGE, definindo claramente suas atribuições.

Burocracia

Demora absurdos 12 dias a emissão, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, nas aduanas, do famigerado certificado fitossanitário, sem o que é impossível que produtores de SC exportem maçã e outros produtos agropecuários.

Cruel

O ministro “supremo” Alexandre de Moraes é cruel. Mantém presa uma dona de casa de Araxá (MG), de 44 anos, que tem câncer em estado de metástase hepática. É tida pelo prepotente “supremo” como “inimiga do estado democrático de direito” e obrigada a usar tornozeleira eletrônica, que teria de ser retirada para que os exames possam ser feitos dentro das condições requeridas pela medicina. Não permitiu, nem por instantes.