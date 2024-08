Primeiro Mutirão de Castração de Brusque ocorre neste sábado; saiba como inscrever os animais para as próximas

Neste sábado, 10, ocorrerá o primeiro dos cinco mutirões de castração programados pelo setor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque. A ação será realizada ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro Planalto, entre 7h30 e 12h.

Nesta primeira ação serão realizados 200 procedimentos cirúrgicos em animais domésticos da região, que foram previamente cadastrados pelos seus tutores.

Para todas as castrações, será fornecido um kit de medicamentos pós-operatório, roupa cirúrgica/colar elizabetano, microchipagem (quando necessário) e vacina antirrábica. Vale lembrar que os cães, machos e fêmeas, serão atendidos até o peso de 20 kg, enquanto os gatos, machos e fêmeas, serão atendidos de todos os pesos.

Investimento de R$ 300 mil

Até o final do ano serão realizadas cerca de 1.300 castrações em cães e gatos, um investimento de R$ 300 mil. Os próximos mutirões serão realizados ao longo do mês de setembro e outubro, e vão atender diferentes regiões do município.

O chefe do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Brusque, Cassiano Dorval Tomio, ressalta a importância do mutirão de castração.

“O controle populacional animal é importante pois evita que muitos sejam abandonados, também contribui para o controle de zoonoses e bem-estar dos animais”.

Ainda é possível se cadastrar para as próximas edições. Para se inscrever, basta acessar o link.

“Pedimos que as pessoas atentem-se à região que moram para o cadastro e não façam o cadastro em regiões diferentes. Assim pessoas de todas as regiões poderão ter acesso ao mutirão”, conclui.

Confira as próximas datas do Mutirão de Castração:

07/09 Águas Claras, Brusque – rua Santa Cruz, n°117 – CEP 88353 – 600;

28/09 Limeira Baixa, Brusque – rua Alberto Muller, n° 1230 – CEP 88352-468;

19/10 Steffen, Brusque – rua Max Rodolfo Steffen, n°177 – CEP 88355-250;

20/10 Don Joaquim, Brusque – rua Ludovico Merico, n°52 – CEP 88359-240.

