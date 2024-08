Justiça ordena que candidata a vereadora de Brusque exclua vídeo em que pede voto nas redes sociais

A Justiça Eleitoral determinou, na quarta-feira, 7, a retirada de um vídeo da candidata a vereadora Ana Paula Brem (PSD) em que ela pede votos à população. A postagem foi feita na segunda-feira, 5, antes do permitido pela lei eleitoral para propaganda eleitoral.

A Justiça Eleitoral só permite a realização de campanha a partir do dia 16 de agosto. A ação foi representada pelo Partido Liberal.

Pedido de voto

O vídeo de Ana foi publicado no Facebook e no Instagram. É dito no processo que ela também pediu votos para o candidato a prefeito João Martins, e para o vice Nik Imhof.

“Boa noite pessoal, agora oficialmente vereadora, dia 6 de outubro, vote para vereadora Ana Paula Brem e para Prefeito João Martins e Vice Nick Imhof, para nossa Brusque voltar a sorrir”, diz a candidata no vídeo.

A Justiça Eleitoral determinou que a candidata retirasse o vídeo, com prazo de 24 horas. Em caso de descumprimento, uma multa diária seria aplicada.

Propaganda eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda esclarece que não configura propaganda eleitoral antecipada ações que não envolvam pedido explícito de voto. Porém, qualquer termo e expressão que induz ao voto também infringe a lei.

No caso de Ana, foi vista a irregularidade, já que a candidata menciona a candidatura e o pedido explícito de voto.

Leia também:

1. Dupla é presa após realizar roubos em série durante a noite em Brusque e Guabiruba

2. Campeonato de gaiola e inauguração do Augusto Bauer: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Prefeitura de Brusque abre processo para apurar irregularidades de empresas beneficiadas pela lei de incentivos fiscais

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Mega-Sena 2759: veja números sorteados nesta quinta-feira



Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: