Sine de Brusque divulga vagas de emprego; confira opções e saiba como concorrer

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou nesta sexta-feira, 9, as vagas disponíveis para Brusque. Há cargos para todos os níveis de escolaridade, com pré-requisito desde o nível fundamental ao superior e opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os candidatos devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na Praça da Cidadania, no Centro. Para realizar o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira opções

Açougueiro

Ajudante de Serralheiro

Analista de Produto (Engenharia)

Armador

Assistente de Departamento Pessoal

Atendente de Farmácia

Atendente de Lanchonete

Atendente de Loja

Auxiliar de Borracharia

Auxiliar de Calheiro

Auxiliar nos Serviços de Alimentação

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Logística

Auxiliar de Manutenção Predial

Auxiliar de Marceneiro

Auxiliar de Mecânico

Auxiliar de Montagem

Auxiliar de Montagem de Pré-Fabricados

Auxiliar de Padaria

Auxiliar de Perecíveis (Açougue)

Auxiliar de Preparação

Auxiliar de Produção (Confecção)

Auxiliar de Produção (Metalúrgica)

Auxiliar de Produção (Estamparia)

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Talhação

Auxiliar de Tecelão

Auxiliar de Tinturaria

Auxiliar Financeiro

Bordador, a Máquina

Calheiro

Camareira

Carpinteiro

Confeiteira

Conferente

Conferente de Carga e Descarga

Consultora Comercial (Clínica Odontológica)

Consultor de Vendas

Coordenador de Qualidade Têxtil

Copeira Hospitalar

Costureira Cobertura

Costureira em Geral (Pilotista)

Costureira em Gera

Cozinheira

Cuidadora

Cumim

Criador de Conteúdo Digital

Eletricista de Manutenção

Eletricista Industrial / Eletrotécnico

Empregada Doméstica

Estoquista (Loja de Ferragens)

Fiscal de Loja Jr

Frentista / Vendedor

Frentista

Gerente (Loja de Motos)

Inspetor de Qualidade

Lavador de Automóveis

Líder de Almoxarife

Mecânico de Automóvel

Mecânico de Automóvel ou Auxiliar

Mecânico de Manutenção

Montador de Máquinas

Motorista Carreteiro

Oficial de Manutenção Predial

Operador de Caixa

Operador de Caixa / Atendente (Posto de Gasolina)

Operador de Guilhotina e Solda

Operador de Calandra

Operador de Loja

Operador de Máquina

Operador de Ponte Rolante

Operador de Produção III

Operador de Torno Convencional

Operador de Torno CNC

Operador de Telemarketing

Padeiro

Passadeira

Pintor de Estruturas Metálicas

Polidor de Automóveis

Projetista de Estruturas Metálicas

Projetista de Móveis

Promotor Comercial

Repositor de Mercadorias

Revisor de Malhas

Revisora (Modinha em Tecido Plano)

Revisora de Tecidos Acabados

Revisora / Dobradora

Serralheiro

Servente de Obras

Social Media

Soldador (MIG/MAG)

Soldador (TIG)

Supervisor de Vendas

Sushiman

Talhador de Roupas

Tecelão de Malhas (Máquina Circular)

Tecelão de Tear de Felpa

Tintureiro

Trabalhador de Fabricação de Sorvete

Vendedor Interno / Caixa (Moda Feminina)

Vendedor Interno (Tecidos)

Vendedor Interno / Atendente (Eletro Mecânica)

Vendedor Interno (Loja de Móveis)

Vendedor Interno (Materiais Elétricos)

Vendedor Interno (Ferragens)

Vendedor Interno (Loja de Motos)

Vendedor Interno (Suplementos e Produtos Naturais)

Vendedor Interno (Calçados)

Vendedor Porta a Porta

Vigia

Zelador

