SOS Voto: Tribunal Superior Eleitoral cria disque-denúncia para combater desinformações em período eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um disque-denúncia chamado SOS Voto, que serve para a população relatar mentiras e desinformações sobre o processo eleitoral nas redes sociais.

A ferramenta pode ser utilizada gratuitamente por qualquer cidadão, em todas as regiões do país, através do número de telefone 1491.

O SOS Voto está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e no sábado, das 9h às 17h, com capacidade de atender até mil ligações diárias. O atendimento é realizado por colaboradoras e colaboradores do TSE treinados para receber as denúncias.

A iniciativa do TSE idealizada pela presidente do Tribunal, ministra Cármen Lúcia, pretende conseguir maior transparência e agilidade no combate às mentiras durante as Eleições municipais de 2024.

O SOS Voto é uma ferramenta auxiliar do Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade), que concentra os relatos de desinformação eleitoral e é acessado na internet.

