Projeto de robótica praticado em escola de Brusque é reconhecido nacionalmente pelo Prêmio Santillana

A secretaria de Educação de Brusque foi reconhecida nacionalmente pelo Prêmio Santillana, graças ao projeto “Pequenos Construtores do Amanhã: Explorando Sustentabilidade com Robótica”, desenvolvido no Centro de Educação Infantil Nova Brasília.

O projeto, conduzido pela professora Milene Tavares com a participação de 50 crianças das turmas do pré-escolar I e II, teve como foco a integração de conceitos de sustentabilidade, robótica e educação ambiental, com base na ODS 12 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU).

Objetivo do projeto

O projeto busca conscientizar as crianças sobre a importância do consumo e da produção sustentáveis, promovendo o cuidado com o planeta enquanto desenvolvem habilidades em robótica de forma lúdica e educativa.

Utilizando materiais reutilizados, as crianças criaram protótipos inovadores e aprenderam sobre a durabilidade dos materiais na natureza, criando uma máquina capaz de avaliar esse tempo de decomposição. Essa prática proporcionou uma introdução divertida à robótica sustentável, ao mesmo tempo em que reforçou o aprendizado sobre a ODS 12.

O projeto inclui diversas atividades, como a produção de vídeos explicativos, a criação de uma cartilha de conscientização distribuída à comunidade escolar e a construção de brinquedos tecnológicos a partir de materiais reciclados.

Além disso, as crianças participam de atividades que envolvem a programação de sensores para uma horta sustentável e o preparo de receitas culinárias com reaproveitamento de alimentos, como o Pão de Casca de Banana, promovendo assim a educação ambiental de forma prática e envolvente.

“A participação ativa das famílias e da comunidade foi essencial para o sucesso do projeto, fortalecendo o vínculo entre escola e comunidade e contribuindo para uma educação transformadora”, ressalta a professora Milene.

“A abordagem interdisciplinar do projeto, que integrou ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM), foi fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, resolução de problemas, criatividade e trabalho em equipe entre as crianças”, complementa.

