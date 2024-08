Incêndio em residência mata criança em Alfredo Wagner

Na madrugada desta sexta-feira, 9, um incêndio em uma residência de Alfredo Wagner, no Alto Vale do Itajaí, resultou na morte de uma criança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, de aproximadamente 5 anos, foi encontrada sem vida nos fundos da casa.

Os bombeiros foram acionados ainda durante a madrugada, quando as chamas atingiram a residência de alvenaria, destruindo quase toda a estrutura. O teto desabou e as paredes foram consumidas pelo fogo.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram um galpão de madeira anexado ainda preservado. Durante as buscas, localizaram o corpo da criança em um cômodo nos fundos da casa.

Chamados sem resposta

Os vizinhos relataram que chamaram por sobreviventes assim que perceberam o incêndio, mas não houve resposta. Após controlar o fogo, os bombeiros encontraram uma grande quantidade de material combustível na residência.

A Polícia Militar e o Instituto Geral de Perícias foram chamados para auxiliar na investigação do incidente. A vítima não foi identificada e nenhuma informação sobre a presença de adultos na cena da tragédia foi mencionada.

Leia também:

1. Dupla é presa após realizar roubos em série durante a noite em Brusque e Guabiruba

2. Campeonato de gaiola e inauguração do Augusto Bauer: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Prefeitura de Brusque abre processo para apurar irregularidades de empresas beneficiadas pela lei de incentivos fiscais

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Mega-Sena 2759: veja números sorteados nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: