VÍDEO – Avião com 62 ocupantes cai em Vinhedo, interior de São Paulo

Um avião com 58 passageiros e 4 tripulantes caiu na área do bairro Capela, em Vinhedo (SP), no início da tarde desta sexta-feira, 9. Ainda não há informações confirmadas sobre vítimas.

De acordo com a Voepass Linhas Aéreas, anteriormente conhecida como Passaredo e proprietária da aeronave, o avião era um modelo ATR-72 turboélice para passageiros, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

A Voepass se manifestou através de uma nota:

“A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo”.

Os hospitais de Vinhedo e da cidade vizinha de Valinhos (SP) estão sendo preparados para receber possíveis feridos. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão respondendo à ocorrência no local.

As informações foram divulgadas pelo G1.

