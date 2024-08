Brusque começou a manhã daquele sábado, em 4 de agosto de 1984, sob um clima de inverno impondo sua condição rigorosa de frio seco. O município estava pronto para então celebrar seus 124 anos de emancipação político-administrativa.

O Centro da cidade vibrava diante de um ambiente festivo, e uma multidão se aglomerava nas calçadas da avenida Cônsul Carlos Renaux. Todos aguardavam ansiosamente pelos desfiles e pela programação completa alusiva à data.

Naquela ocasião, o prefeito era José Celso Botatelli, e o vice-prefeito, Zeno Heinig.

Brusque há 40 anos

Exatamente 40 anos depois, esta coluna tem a honra de apresentar uma galeria de imagens desse memorável aniversário de Brusque, capturando os cenários e alegrias daquele dia.

Nossos sinceros agradecimentos a Érico Zendron pelas imagens registradas e ao acervo digital ‘Brusque Memória’ por gentilmente ceder o material fotográfico à nossa página.

Brusque vista há 40 anos

*Arquivos históricos cedidos por Érico Zendron/via acervo digital ‘Brusque Memória‘ >>

