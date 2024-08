O arco e flecha, prática esportiva ainda pouco conhecida em Brusque, está conquistando um número crescente de entusiastas. Para quem aprecia atividades ao ar livre, essa é uma excelente escolha.

*Acompanhe a galeria de fotos no fim desta edição

Além de ser uma modalidade de precisão que auxilia no treino do foco, postura e concentração, a prática também oferece benefícios adicionais, como melhorias na coordenação, disciplina, relaxamento e equilíbrio.

O arco e flecha em Brusque

Brusque também oferece oportunidades para quem deseja então se aventurar no mundo do tiro com arco. A cidade conta com locais e instrutores para a prática desse esporte.

Um exemplo disso é a Arco e Flecha Colibri, situado no bairro Azambuja, criado em 2018. Seus instrutores contam com certificações da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (Cbtarco) e da International Field Archery Association (Ifaa).

Benefícios da atividade

O tiro com arco é uma atividade inclusiva, que pode ser praticada por qualquer pessoa, independentemente de idade ou sexo.

Além disso, é uma prática que traz benefícios especiais para pessoas com deficiências físicas ou patologias que requerem a redução do nível de estresse, controle de ansiedade, melhoria da postura e ganho na concentração.

Arco e flecha nas olimpíadas

Atualmente, durante as Olimpíadas de 2024 em Paris, o tiro com arco se destacou como uma modalidade em ascensão. Atletas de todo o mundo, inclusive do Brasil, mostraram suas habilidades e conquistaram ótimos resultados.

Este destaque olímpico tem então inspirado muitos novos praticantes e aumentado o interesse pelo esporte em diversas regiões, incluindo Brusque.

Em resumo, o arco e flecha é um esporte que proporciona inúmeros benefícios físicos e mentais, além de ser uma prática inclusiva e acessível.

Arco e flecha em fotos

Vamos encerrar esta pauta destacando de forma objetiva, a prática do arco e flecha em Brusque. Confira as imagens na galeria a seguir para ilustrar o que foi abordado.

*Fotos cedidas por >>

