Impossível passar pela rua David Hort, no bairro Dom Joaquim em Brusque, e não se encantar com a deslumbrante paisagem presente no Sítio Dois Rios.

Este recanto de natureza exuberante, propriedade de Aníbal Heil, é um verdadeiro espetáculo de cores, especialmente nesta época de inverno, quando os manacás florescem e transformam o cenário com suas pétalas vibrantes.

As imagens contidas nesta edição, capturam de forma perfeita e objetiva, a beleza do local então emoldurado pelo colorido dos manacás.

Sítio guiado com amor

No meio dessa exuberância natural, Heil, que completou 79 anos em 2024, dedica-se com todo o amor ao cuidado do sítio. Ele mantém a propriedade com esmero, garantindo que cada canto esteja em harmonia com o ambiente.

Apesar da idade, Heil continua firme nas atividades do campo, encontrando grande alegria e realização no trabalho com a terra.

“Ver uma semente brotar e depois colher seu próprio alimento, não há riqueza maior”, diz ele com um brilho nos olhos, expressando sua gratidão pela vida que leva.

Um sítio sinônimo de paz

O Sítio Dois Rios não é apenas um lugar de trabalho árduo, mas também um refúgio de paz e tranquilidade.

Cercado pelo verde das árvores e pelo colorido das flores, o espaço abriga um pomar, uma horta e é frequentemente enriquecido pelo som sereno do canto dos pássaros e do galo, completando a atmosfera bucólica do lugar.

Heil compartilha este paraíso com sua família e amigos, entre eles, o fiel companheiro de infância, Raul Dalagnoli,

Raul, um parceiro de longa data, auxilia Heil nas tarefas mais pesadas, garantindo que o sítio continue sendo um lugar de acolhimento e beleza.

O agricultor

Heil relembra sua trajetória com carinho, destacando que, apesar de ter deixado os estudos no terceiro ano primário para ajudar seus pais no campo, nunca se arrependeu de dedicar sua vida à agricultura.

“Jamais trabalhei em fábricas, pois minha vida sempre foi totalmente dedicada à agricultura. Enquanto Deus me der forças, pretendo continuar nessa lida que só tem me trazido alegrias”, enfatiza.

Para Heil, o Sítio Dois Rios é mais do que um simples pedaço de terra; é um santuário de paz, onde ele então se conecta com a natureza e com aqueles que ama.

