Um sítio acolhedor em Botuverá foi o local escolhido para o 24º Acampamento FAC (Formação de Adolescentes Cristãos). Esse evento transformador reuniu 115 adolescentes de Brusque, Guabiruba e Botuverá, proporcionando experiências marcantes.

Durante quatro dias, iniciando na quinta-feira, 25, e culminando com uma missa solene no domingo, 28, às 16h30, na Igreja da Paróquia Santa Teresinha, em Brusque, os jovens se afastaram do mundo virtual e mergulharam em uma profunda experiência de fé e espiritualidade.

Sob a orientação espiritual do padre Rodrigo Fernando Tascheck, os adolescentes então puderam vivenciar momentos intensos de reflexão e conexão com Deus, livres de aparelhos celulares.

Nos bastidores, uma equipe de 380 pessoas trabalhou com afinco para garantir assim, que tudo transcorresse de maneira impecável, criando um ambiente seguro e acolhedor.

Encerramento do Acampamento FAC

A missa de encerramento, no domingo, foi um momento de grande emoção. O interior da igreja e imediações, no bairro Santa Terezinha, estavam repletas de familiares, ansiosos pelo reencontro com os adolescentes.

Abraços, lágrimas e sorrisos marcaram o cenário, destacando então a importância e o impacto profundo proporcionado por esse retiro espiritual.

Acampamento e sua importância

Eventos como o Acampamento FAC são essenciais nos dias atuais, aproximando os jovens da fé e proporcionando momentos de desconexão tecnológica e profunda conexão espiritual.

Esses quatro dias deixaram marcas inesquecíveis nos corações dos participantes, reforçando a união e a solidariedade de cada um deles.

O 24º Acampamento FAC foi um verdadeiro sucesso, refletindo a parceria e a dedicação de todos os envolvidos. Que a chama da espiritualidade continue a brilhar no coração desses jovens, guiando-os em suas jornadas de fé e vida.

