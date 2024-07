Lombadas sem sinalização são instaladas na rodovia Ivo Silveira

Duas lombadas foram instaladas pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina na rodovia Ivo Silveira (SC-108). Motoristas que passavam pelo local entraram em contato com o jornal O Município para expor o caso.

Uma delas está localizada no quilômetro 9, em frente ao All Shopping, em Brusque. A outra foi posta no bairro Barracão, em Gaspar.

“Eu passei na lombada com a carreta e achei que não tinha estragado nada, mas tive que parar no mecânico depois porque estragou uma peça. Soube de outras pessoas que também passaram por isso”, conta um dos motoristas ao O Município.

Procurada pela reportagem, a pasta informou que houve um contratempo com a empresa que realiza a sinalização e que a previsão do serviço é a tarde desta segunda-feira, 29.

