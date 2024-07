A semana inicia em Brusque com a chegada de uma frente fria, que promete alterar o padrão do tempo não apenas no município, mas também em todas as cidades situadas no Vale do Itajaí.

Este sistema traz chuva e o retorno da baixa sensação térmica, exigindo o uso constante de casacos para os últimos dias de julho.

Para esclarecer mais sobre o tema sintetizado acima, conversamos com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos forneceu um boletim informativo.

Confira a nota emitida logo após a foto.

Brusque nesta segunda-feira

*Boletim: Climaterra >>

Os residentes de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí, que planejam atividades externas para esta segunda-feira, devem se preparar para um período instável, devido à chegada de uma frente fria.

A previsão do tempo indica um dia propenso a chuvas, sem um horário definido para ocorrer, e o padrão seco que predominou na região durante a segunda quinzena do mês está prestes a terminar.

Embora possam ocorrer algumas melhorias, a condição climática predominante tende a ser inconstante, sob possibilidade de precipitações a qualquer momento. No entanto, não são esperados volumes significativos.

As temperaturas então começam a cair, e é improvável que as máximas ultrapassem os 20°C.

Brusque no desfecho de julho

Vamos agora analisar as condições climáticas esperadas para os dois últimos dias de julho. Na terça-feira, o risco de chuva em Brusque e região diminui consideravelmente, embora não possa ser totalmente descartado.

A cobertura de nuvens será predominante e o destaque será a baixa sensação térmica, que exigirá o uso constante de casacos, pois as temperaturas máximas diurnas não devem ultrapassar os 16 a 17°C.

Já a quarta-feira segue sob nebulosidade variável, ofuscando aberturas prolongadas de sol por conta da umidade do mar, que pode, eventualmente, causar chuviscos isolados.

Os termômetros ainda sinalizam trazer picos abaixo de 20°C a Brusque e região durante o dia, mantendo assim, uma relativa sensação de frio no decorrer do período

Estas são as previsões atuais para o fim de julho, com base nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a mudanças conforme novas informações são incorporadas.

Continuaremos monitorando a situação e fornecendo atualizações conforme necessário.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

