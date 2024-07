Bombeiros encontram corpo de homem que pulou em rio em Indaial

O corpo de um homem que desapareceu após pular em um rio de Indaial foi encontrado pelos bombeiros na tarde deste domingo, 28.

Os bombeiros iniciaram as buscas no rio Encano no sábado, 27, mas não o encontraram até o fim do dia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 17h na altura da rua Dr Blumenau, no bairro Encano Baixo. De acordo com testemunhas, o homem estava em surto psicótico.

As equipes retornaram ao local para retomar as buscas na manhã de domingo, 28. A cachorra Aisha, através do faro, com o cheiro de uma peça de roupa, indicou onde ele possivelmente teria pulado.

Então, as buscas se concentraram no ponto indicado. Ao final do dia, o corpo foi localizado pela equipe de resgate aquático. Trabalharam no local Bombeiros de Indaial, Policia Militar e Polícia Científica.

