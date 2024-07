Obras de revitalização da rodovia Pedro Merizio serão licitadas em agosto

As obras de revitalização da rodovia Pedro Merizio, trecho da SC-486 entre Brusque e Botuverá, serão licitadas no dia 1º de agosto. Elas fazem parte do lote 1 dos trabalhos da Coordenadoria Regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, que tem valor estimado de R$ 79,6 milhões.

Segundo o coordenador Regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, Marcell Thiago Poffo, há outros dois lotes com obras encaminhadas. O segundo lote abrangerá o Medio Vale, e o terceiro o Alto Vale.

As obras serão feitas por ordem de prioridade. No lote de Brusque e região, a revitalização da Pedro Merizio será a primeira a ser feita, entre a igreja do bairro Dom Joaquim e Botuverá. Não foram divulgados valores para os demais lotes.

“Hoje, ela [rodovia] é a que tem mais problemas desse lote. Esperamos que a licitação ocorra bem e até meados de agosto consigamos iniciar a obra”, afirma.

Trecho em Brusque

No perímetro de Brusque, um outro projeto será realizado entre a cancha do Venzon e a rotatória da igreja do bairro Dom Joaquim. O trecho tem aproximadamente 5 quilômetros.

Segundo o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), o governo do estado liberou para o município R$ 1,5 milhão para a obra. Porém, esse valor só poderá ser usado após a eleição em outubro por causa da lei eleitoral.

Deco explica que o valor é destinado ao recapeamento da rodovia. Ele afirma ainda que há um projeto para duplicar ou construir uma terceira faixa.

De acordo com Deco, os trechos mais afetados pelo trânsito ficam entre o bairro Dom Joaquim e o Centro e na Travessa Lagoa Dourada.

Por causa desses trabalhos, o vice-prefeito afirma que o valor previsto será maior, além do prazo previsto de três meses.

Construção da terceira faixa em Botuverá

Obras de construção de terceira faixa na Pedro Merizio, em Botuverá, iniciaram em maio e ainda estão em andamento. O prefeito Alcir Merizio (MDB) detalha que foram feitas obras de recapeamento na rua Humberto Mazzolli, com uma extensão de 3,5 quilômetros do Centro até o bairro Gabiroba. Segundo ele, a via apresentava diversos buracos há meses.

Outra obra realizada pelo estado é a implantação da terceira faixa da rodovia. No ponto do Morro do Lixão, o único serviço que ainda está por ser feito é a pavimentação asfáltica. Já na região do Morro da Balança, as equipes realizaram o alargamento da via.

“Os serviços nesses pontos são os mais necessários, pois tem um tráfego muito grande de caminhões, com um trânsito lento. A terceira faixa irá facilitar para o trânsito fluir melhor”, diz.

