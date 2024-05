VÍDEO – Demanda antiga de Botuverá, terceira faixa da rodovia Pedro Merizio começa a ser construída

As obras de implantação da terceira faixa da rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá, começaram na semana passada. Os trechos que recebem a nova pista ficam na região do morro do lixão, o primeiro ponto em que o trânsito “trava” após o Centro de Botuverá, sentido Brusque.

A construção da terceira faixa é de responsabilidade do governo do estado. O coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, José Luiz Colombi, o Nene, acredita que o asfalto será colocado dentro de 15 dias.

Dois pontos em que são implantadas novas faixas ficam na subida do morro do lixão, sentido Botuverá a Brusque. Já o terceiro ponto fica na região da balança. A extensão da terceira pista, com os trechos somados, é de aproximadamente 1 quilômetro.

O morro do lixão é um dos pontos em que frequentemente há tráfego em lentidão, sobretudo em razão do fluxo de caminhões e carretas pelo local. O prefeito de Botuverá, Alcir Merizio (MDB), avalia que a terceira faixa dará maior vazão para o trânsito.

“É uma obra importantíssima. Hoje, como está, trava muito o trânsito com caminhões pesados. Haverá também uma segurança maior para quem trafega pela região. É uma obra que estávamos reivindicando há tempo junto ao governo do estado, desde o governo passado”, afirma.

A segurança é outro ponto destacado pelo prefeito. Em novembro de 2013, um ônibus de excursão com crianças e uma Montana colidiram no morro do lixão. Duas pessoas morreram. A então secretária de Assistência Social de Botuverá, Inês Gianesini Merizio, e o motorista Marlon Cesari foram as vítimas fatais.

Em outubro do ano passado, novos guard-rails foram implantados no morro do lixão. A Coordenadoria de Infraestrutura no Vale do Itajaí informou, naquela ocasião, que as proteções foram solicitadas pela Prefeitura de Botuverá e por vereadores. Agora, com a nova faixa, o chefe do Executivo acredita que a segurança será maior.

Alcir Merizio fiscalizou a obra na quinta-feira, 9, ao lado do secretário de estado da Infraestrutura, Jerry Comper, e do coordenador regional Nene Colombi. Além disso, o prefeito e os representantes do governo do estado passaram ainda por outras obras em andamento e em futura execução no município.

Terceira pista da Gentil Battisti Archer

Além da rodovia Pedro Merizio, a rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), que liga Brusque a Nova Trento e São João Batista, também vai receber uma terceira pista. Nene Colombi afirma que a intenção é iniciar as obras após os trabalhos em Botuverá.

“Estamos tocando a obra [na rodovia Pedro Merizio]. Espero que fique pronto em 15 dias para colocação do asfalto. Depois, vamos para a rodovia Gentil Battisti Archer”, detalha o coordenador regional. Ele pontua, porém, que o início da execução pode demorar um pouco mais por questões contratuais.

