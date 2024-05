Cidades catarinenses “adotam” municípios gaúchos afetados pelas enchentes

Solidariedade

São dignos de louvor os inúmeros gestos de solidariedade de algumas prefeituras de SC, que estão “adotando” cidades gaúchas e se dispondo a mandar para lá donativos e máquinas para limpeza e recuperação de ruas, estradas e pontes, dentre outros serviços tão necessários e urgentes. Destacam-se, por enquanto, Bombinhas, que adotou Eldorado do Sul; Timbó (Rolante); Joinville (Lageado e Estrela); Cunha Porã (Agudo); Itá (Barra do Rio Azul); Pomerode (Cachoeirinha); Rancho Queimado (Gravataí); Apiúna (Guaíba); Cunhataí (Travesseiro); Rio do Sul (Muçum); e Nova Trento (Três Coroas).

Presidente

Saiu ontem a primeira pesquisa do instituto Genial/Quaest para presidente da República com Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato principais. O presidente surraria Tarcísio por 66% a 25% no Nordeste. Mas apenas lá. Tarcísio, que ainda não se declara candidato, sairia na frente no Sudeste (45% contra 39%), e no Sul (46% a 41%). No Norte e Centro-Oeste o placar ficaria em 43% para o governador e 40% para Lula, um empate técnico.

Desinformação

Contam-se em dezenas as falsas notícias sobre a catástrofe gaúcha, com milhões de visualizações. Anteontem, na Câmara dos Deputados, sete deputados federais se tornaram alvo de representação judicial movida pelo PSOL por propagação de fake news durante sessão na Casa. Entre eles está relacionada a catarinense Caroline de Toni (PL-SC). Teria distorcido fala da ministra Simone Tebet, de que não era momento para enviar recursos ao Rio Grande do Sul.

Júri histórico

Nunca antes na história do Judiciário de SC um julgamento durou tanto tempo: seis dias. Foi na comarca de Canoinhas, semana passada, de segunda-feira, 6, até sábado à noite, 11. Três réus foram condenados pelo crime de homicídio registrado em 2021.

Caixa-preta

Em Laguna, hoje, será realizada audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa para debate da implantação da Reserva Extrativista Marinha do Cabo de Santa Marta (Resex), iniciativa que é quase totalmente rechaçada pela comunidade. O motivo principal: sua criação foi oficiosamente anunciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em 2023, e que seria por decreto federal. Acontece que até agora ele não apresentou nenhum documento, estudo ou parecer atualizado que comprove a necessidade da reserva. Bem no estilo ambientalismo-caviar.

Imigração grega

A Câmara dos Deputados deve aprovar nos próximos dias projeto da própria Casa que define a data de 21 de setembro como o Dia Nacional do Imigrante Grego no Brasil. Ela refere-se à chegada do capitão Nicolau Savas, em 1883, trazendo os primeiros gregos ao Brasil, e para homenagear a fundação da Coletividade Helênica de SC, em Florianópolis, cidade onde se fixaram.

Jogos eletrônicos

O presidente Lula sancionou a lei 14.852/24, que institui o marco legal da indústria de jogos eletrônicos. O projeto que deu origem à norma foi aprovado pela Câmara dos Deputados no início de abril, após sofrer mudanças no Senado Federal. O texto original é do deputado Kim Kataguiri (União-SP) e foi relatado na Câmara pelo deputado Darci de Matos (PSD-SC).

Cerveja

O Brasil bateu mais uma vez recorde no número de cervejarias registradas. A quantidade desse tipo de estabelecimento no país cresceu 6,8%, passando de 1.729 em 2022, para 1.847 em 2023, aponta o Anuário da Cerveja 2024, publicado anualmente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Um recorte do documento aponta que o 8º município brasileiro que tem mais cervejarias é Blumenau, 18.

Imprensa

Necessário e oportuno o posicionamento da Associação Catarinense de Imprensa condenando o comportamento de algumas lideranças que tem insuflado seus militantes contra o trabalho da imprensa, criando uma disputa que não interessa aos que mais necessitam de apoio na catástrofe do Rio Grande do Sul. Sim, é hora de somar, como vêm somando milhões de brasileiros que ajudam com doações ou com trabalho voluntário.

Gol contra

Sem um regramento vindo de cima, cada clube de futebol decide o que cobrar de ingresso para quem quer assistir seus jogos. E o Criciúma abusa um pouco. Para o confronto de domingo contra o Palmeiras, em casa, pela Série A, está cobrando R$ 220 e R$ 110 (inteira e meia-entrada). E não terá ingresso de graça para crianças. Só com a meia-entrada na mão.