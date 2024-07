Candidatos devem apostar na área de segurança pública para conquistar votos

Pauta prioritária

Em estratégia para suavizar o medo dos eleitores com a violência nas cidades, candidatos a prefeito nas capitais têm apostado em pautas e conexões com a área de segurança pública para conquistar espaços.

Levantamento do jornal “O Globo” aponta concorrentes em várias capitais vinculados a forças de segurança, da ativa ou aposentados. No caso de Florianópolis, um dos pré-candidatos à prefeitura, o ex-vereador Pedro Silvestre (PP), conhecido como Pedrão, escolheu como candidato a vice o ex-comandante da PM, Marcelo Pontes. Nas redes, o pré-candidato a prefeito destacou a escolha ao falar sobre um “sentimento de insegurança” na capital catarinense.

Pesquisas

À reclamação, aqui, da falta praticamente total de pesquisas de intenção de voto para prefeito nas principais cidades de SC, o Tribunal Superior Eleitoral registrou 377 delas de segunda a sexta-feira da semana passada. Certamente algumas de SC. A novidade é o aparecimento de novos institutos de pesquisa eleitoral.

Lavagem de dinheiro

Aquele passarinho veio dizer que numa fase ainda por vir de operações policiais em SC, com foco na lavagem de dinheiro, o ramo de “investimento” não mais será em imóveis e barbearias, especialmente no circuito Balneário Camboriú, Itapema e Florianópolis. Qual então? Academias de ginástica. Nunca surgiram tantas. A ver.

Cigarros eletrônicos

Os cigarros eletrônicos estão invadindo as escolas de SC e um grupo de trabalho interinstitucional já está propondo ações de prevenção. Dentre eles uma lei permitindo a apreensão e o descarte dos dispositivos, além de multa administrativa para quem usar ou portar o cigarro. Também seria obrigatória a afixação de advertências em tabacarias e em locais públicos sobre a ilegalidade do produto e seus malefícios, bem como sobre a proibição de consumo em locais públicos.

Tremelique

Ruy Castro, brilhante jornalista e escritor, autor das biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues, e membro da Academia Brasileira de Letras, pergunta porque os jogadores brasileiros de futebol dão aquele tremelique na bunda antes de cobrar o pênalti. Não conseguiu responder o motivo daquele irritante e bobo ritual.

Fipe/Zap 1

Saíram novos dados do Índice FipeZap do preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais no Brasil no primeiro semestre deste ano. Foi de 3,56%. Entre as capitais, Vitória apresentou o valor médio mais alto, seguida de perto por Florianópolis e São Paulo. Já os preços que mais subiram em valores absolutos foram Barueri, Curitiba e Itajaí.

Fipe/Zap 2

O pódio continua sendo Balneário Camboriú, que segue, imbatível, com o maior preço de metro quadrado do país (R$ 13.259), seguido por Itapema (R$ 12.962), Vitória (R$ 11.349), Florianópolis (R$ 11.340), Itajaí (R$ 11.284) e São Paulo (R$ 11.011).

Fipe/Zap 3

Além dos lançamentos de alto padrão no litoral de SC, a limitação da extensão territorial das cidades provoca movimentos de aumento de preços mais intensos do que a média. Balneário Camboriú é um ponto fora da curva no mercado imobiliário nacional e acaba atraindo compradores de todo o país e de outros países.

Candidato

O ex-senador petista Delcídio do Amaral, cuja família mora em Florianópolis há décadas, desde os tempos em que ele foi diretor da Eletrosul, não quer se aposentar da política. É candidato a prefeito de Corumbá, sua cidade natal, no Mato Grosso do Sul, onde nasceu, pelo nanico PRD, partido que nasceu recentemente resultante da fusão entre PTB e Patriota.

Ruídos bolsonaristas 1

A disputa pela prefeitura de São José, quarta maior cidade de SC, está dividindo o bolsonarismo. A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, fez uma postagem em rede social apoiando a candidatura da ex-prefeita Adeliana Dal Pont, do PL, que tem a antipatia de Bolsonaro e vários seguidores.

Ruídos bolsonaristas 2

O motivo: na reta final do segundo mandato presidencial, em meio ao início da pandemia da Covid-19, a então prefeita questionou a desastrada condução federal frente à crise sanitária, sob o comando de Bolsonaro, que nunca perdoou a atitude da correligionária, que tem apoio aberto do governador Jorginho Mello à sua candidatura.

Leia também os destaques da semana:

1. Carlo Acutis, jovem beato que deve virar santo, atrai centenas de devotos em Brusque

2. Obras da reforma do Augusto Bauer estão concluídas; faltam arquibancada metálica e iluminação

3. Havan inicia restauração de prédios antigos da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux

4. Peixes mortos e galhos no chão: situação do Parque Leopoldo Moritz preocupa visitantes; Prefeitura de Brusque se manifesta

5. Acesso à pista de parapente do morro São José, em Guabiruba, é fechado permanentemente

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: