O estádio Augusto Bauer está prestes a ser reinaugurado após as reformas que começaram no início de 2023. A reforma interna e externa do estádio e o novo campo sintético estão todos prontos, conforme relata um dos empresários responsáveis pela obra, Alex Buschirolli.

A parte que cabia ao grupo BKR, envolvendo BHM Têxtil e KRCON Empreendimentos, é dada como finalizada em relação às condições para o estádio receber as partidas. O Carlos Renaux tenta estrear o quanto antes, enquanto o Brusque depende da instalação de um reforço da iluminação e da finalização das arquibancadas metálicas.

Buschirolli afirma que há uma possibilidade de o Renaux estrear o estádio reformado nesta segunda-feira, 29, às 20h, no jogo de volta da segunda fase do Catarinense Série B, contra o Camboriú. Bombeiros realizaram vistorias no estádio nesta terça-feira, 23.

“Pelo andamento das obras na nova cobertura metálica [no setor atrás do gol, no lado da avenida Beira Rio] surgiu hoje a possibilidade de jogar as quartas [de final] aqui em Brusque”, sugere.

Caso não seja possível, o Renaux precisará passar pelo Camboriú para jogar a partida de ida das semifinais, contra o Santa Catarina. Em caso contrário, o Vovô só volta a campo em 2025.

Situação do Brusque

Em relação à reestreia do Brusque, há outras etapas para concluir, e elas não têm a ver com a obra principal do estádio. É necessário concluir e liberar as arquibancadas metálicas, localizadas no lado oposto das arquibancadas principais, onde ficam as cabines de imprensa. Esta obra é resultado de um convênio entre Carlos Renaux e Prefeitura de Brusque. As arquibancadas estão sendo montadas.

Outro trabalho a ser concluído é referente à iluminação do estádio. Com a construção do centro comercial , duas torres de luz foram retiradas e seus refletores foram instalados na parte superior externa do centro comercial, nos fundos do estádio.

Coube ao Brusque reforçar a iluminação para que o estádio volte a atender os requisitos mínimos da CBF de 600 lux (unidade de fluxo luminoso por área) com postes junto ao setor da arquibancada metálica.

“Providenciamos a compra das luminárias, chegaram hoje [terça-feira, 23], estamos providenciando todo o material para fazer as instalações, contratamos eletricistas especializados”, explica o presidente quadricolor, Danilo Rezini.

Como os serviços não estão finalizados, não há um valor exato do investimento. Contudo, conforme consulta ao diretor financeiro, Rogério Lana, é em torno de R$ 200 mil, menos da metade do que foi orçado inicialmente, meses atrás.

O dirigente reitera a pressa do clube de voltar a jogar em sua própria cidade. O último jogo do Brusque no Augusto Bauer foi realizado em 22 de outubro, na derrota por 2 a 1 para o Amazonas na final da Série C do Campeonato Brasileiro. “Contratamos mais quatro ou cinco metalúrgicos, soldadores para reforçar a conclusão da arquibancada lateral.”

Os próximos dois jogos do Brusque como mandante estão marcados para 2 e 18 de agosto, contra América-MG e Coritiba, respectivamente. São as novas datas estimadas para a reestreia do quadricolor no Augusto Bauer.

