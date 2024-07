Polícia Civil prende gerente de banca do jogo do bicho em Blumenau

Um homem, de 63 anos, foi preso por envolvimento com o jogo do bicho em Blumenau. De acordo com a Polícia Civil, que realizou a prisão na tarde desta terça-feira, 23, o suspeito era gerente de uma banca do jogo do bicho.

O homem foi localizado e preso na rua Frei Estanislau Schaette, no bairro Água Verde.

Envolvimento com jogo do bicho

O homem foi condenado por envolvimento em jogo de azar e tinha um mandado de prisão por sentença definitiva.

Ainda segundo a Polícia, ele era gerente de uma banca do jogo do bicho e tinha diversos boletins de ocorrência e procedimentos registrados em seu nome desde 2008, justamente pelo seu envolvimento com a contravenção penal.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), do Departamento de Investigação Criminal. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau após os procedimentos legais.

