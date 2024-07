Corra por Elas: treinão solidário para o evento reúne cerca de 300 pessoas em Brusque

Na manhã do domingo, 21, o grupo Mulheres de Ferro organizou um treino solidário para a quarta edição da Corra por Elas, corrida promovida pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr). O evento reuniu cerca de 300 pessoas.

O evento arrecadou itens de higiene pessoal para pacientes da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

“O grupo Mulheres de Ferro está completando sete anos, então decidimos realizar esse “treinão” para comemorar e também ajudar a Rede Feminina. Foi um evento solidário, no qual as inscrições foram gratuitas, apenas pedimos a doação de itens de higiene pessoal, para destinarmos à entidade. E conseguimos movimentar centenas de pessoas e arrecadar mais de quatro caixas de produtos. Para nós é uma sensação incrível ajudar nessa causa”, explicou uma das integrantes do grupo Mulheres de Ferro, Elizete De Souza Gianesini Felix.

Importância da corrida para a entidade

Presente no evento, a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Miriam Evangelista Ribeiro, enalteceu a iniciativa e frisou a importância da corrida para entidade.

“Ficamos muito felizes em ver essas mulheres lutando por uma causa, que não é só da Rede Feminina, mas sim de todas. Todo o nosso trabalho é voluntário e ações como essa contribuem muito para continuarmos as atividades. Agora temos a corrida, no dia 18 de agosto, que é muito importante para nós, pois além de arrecadar fundos, ela promove e divulga nosso trabalho para mais pessoas. Se Deus quiser, será mais uma edição de sucesso”, ressaltou Miriam.

A diretora da Ampebr, Aparecida Leite, frisa que a entidade se alegra em apoiar o treino solidário.

“Ficamos felizes em ver esse movimento em prol da saúde e da alegria das pessoas que aqui estão, mas que também faz bem ao próximo. Tenho certeza que foi apenas o primeiro de muitos, aos grupos de corrida que estiverem comemorando aniversário ou realizando treinos, ficaremos felizes em estarmos juntos”, afirmou.

Quarta edição do Corra por Elas

Já consolidada no calendário do município, a quarta edição da Corra por Elas será no dia 18 de agosto, com largada na sede da Apae de Brusque.

“A corrida está no coração de Brusque e no calendário de muitos atletas, que hoje priorizam participar da nossa prova, pois ela carrega um significado muito bonito. O atleta está correndo pela sua saúde, mas também em prol da Rede Feminina. Então, eles sabem que estão contribuindo com aquele valor arrecadado para a doação”, falou a diretora da Ampebr.

Ela finaliza comentando sobre a grande aderência do público e lembrando que ainda restam poucas vagas.

“As inscrições estão na reta final, temos realmente poucas vagas, houve uma grande procura dos atletas. Ficamos muito felizes em ver nossa corrida se tornar cada vez mais conhecida e com mais participantes”, finalizou Aparecida. As inscrições podem ser feitas no site da DTO Sports.

O evento é uma realização da Ampebr, em parceria com o Rotary Club de Brusque, jornal O Município e Gevaerd Esportes, com patrocinadores já confirmados da RVB Malhas, Sicredi, Júlio Imóveis, Unifebe, BJ Net, Lua Luá, Adina, Fiat Trevisul, Quiero Café, JV For Fitness, Estilo do Corpo, Embrast, Buettner por Bouton, Veolia, Stop Shop, Fiesc, Supermercado Carol, Tri Hotéis, Renaux View, Florisa, Hipertêxtil, Pemgir Malhas, Havan, Ótica Moderna, Alvo Digital, Belleton, HJ Tinturaria, DKZ Produtora, Gráfica Nova Impressão, Diego Confecções, Humana Digital, Móveis Santa Rita, Ideia Comunicação Corporativa, Intelidata, Som Cardeal, Aradefe e Unimed.

Leia também:

1. Apostas de Brusque e Guabiruba acertam a quadra na Mega-Sena 2752

2. Homem tenta subornar policiais após ser preso por tráfico de drogas em Brusque

3. Problemas de infraestrutura lideram pedidos de moradores à Câmara de Brusque no primeiro semestre de 2024

4. Procura pelo padel, esporte de raquetes originário do tênis, cresce em Brusque

5. Mega-Sena 2752: veja números sorteados nesta terça-feira



Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: