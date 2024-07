Procura pelo padel, esporte de raquetes originário do tênis, cresce em Brusque

Brusque carrega uma tradição de esportes de raquete, com o tênis e, mais recentemente, o fenômeno no beach tennis. Nos últimos anos, porém, outra modalidade que está em ascensão na região é o padel.

O esporte é disputado sempre em duplas, com um bola semelhante à de tênis, mas com menos pressão. Uma quadra de padel tem 20 metros de comprimento e 10 m de largura, com paredes nos fundos e laterais e com tela, vidro ou blindex no restante.

A principal diferença do padel para outros esportes de raquete é a influência das paredes, já que elas recolocam a bola em jogo.

Em Brusque existem cinco quadras de padel, quatro na Lob Sports Arena, que foi aberta há menos de um ano, no clube Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha, e outra no Colina Padel e Beach Tennis, no Nova Brasília, que oferecem também aulas.

Lenon Flain, 42 anos, que é atleta profissional de padel, é também um dos proprietários dos dois empreendimentos, junto com Murilo Moritz.

A iniciativa de construção de quadras de padel em Brusque foi de Joel Pedrini e Matheus Tomio, amigos de Lenon, em 2020. Ele contribuiu inicialmente inclusive ajudando na aquisição do terreno, mas não fez parte efetivamente. Um ano depois, ele e Murilo compraram a estrutura onde hoje fica o Colina.

Relação com o padel

Lenon joga padel desde 1995. Ele conheceu o esporte em Itaqui, sua cidade-natal, que fica no Rio Grande do Sul.

Itaqui é uma cidade de 30 mil habitantes, que, no fim dos anos 1990, tinha nove quadras de padel, sendo uma pública. Fica perto da Argentina, um país onde o padel é muito forte. Por influência dos hermanos, o futebol na cidade divide a atenção com o padel.

“Comecei a jogar em 1995 e comecei a disputar torneios e estaduais naquele ano, depois brasileiros também. Parei de jogar em 1999 quando fui estudar fora. Vim para Brusque em 2004 e, em 2013, voltei a jogar torneios profissionais. Estou até hoje”, conta.

Procura crescente

De acordo com Lenon, a procura pelo esporte em Brusque é crescente. Atualmente, existem diversas oportunidades para disputa de torneios amadores na região e inclusive há um circuito interno para os praticantes da cidade.

“O padel é muito dinâmico. Como tem o recurso das paredes, além de todos os fundamentos do tênis, gera ainda mais motivação e empolgação para aprender e evoluir. Além dos benefícios para a saúde, com condicionamento físico, força nas pernas e também para o psicológico. Quando você faz algum esporte de raquete, demanda muita concentração, foco, isso faz com que as pessoas se desliguem dos problemas e alivie o estresse”.

Ele conta que o esporte é muito democrático: nas quadras do Colina e do Lob, jogam atletas amadores de todas as idades, sendo que o maior público é entre pessoas de 30 a 45 anos.

“A maioria dos torneios nacionais acontecem no Sul, os principais atletas do esporte treinam em Balneário Camboriú. Em Brusque, será realizada uma etapa do Campeonato Catarinense e do Brasileiro em setembro, além de várias etapas do Litoral Padel Tour. Também temos um circuito interno. São muitas oportunidades em Brusque e região”.

Para Lenon, há um grande potencial de crescimento. O esporte está atraindo muitos investidores fortes globalmente, como o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, investidor do maior circuito de padel no mundo, e também o português Cristiano Ronaldo e o sueco Zlatan Ibrahimovic, entre outros, além de grandes marcas, como Red Bull, Volvo e Hugo Boss. “Acredito que o crescimento será ainda maior nos próximos anos pelo Brasil e no mundo”.

Origem do padel

A origem do padel é da década de 1890. Relatos dizem que a prática começou em alto mar, quando passageiros de navios ingleses adaptaram o tênis ao espaço que tinham a bordo.

Inicialmente, o tênis de alto mar, como ficou conhecido inicialmente, era praticado em uma quadra de dimensões menores do que as atuais e protegida por tela. O nome atual do esporte vem de paddle, que significa remo em inglês.

A partir da década de 1920, o padel passou a ser praticado em terra firme, com quadras improvisadas em parques de Nova Iorque pelo americano Frank Beal. A partir desse momento, o esporte passou a ser camado de paddle tennis.

No fim da década de 1960, Enrique Corcuera construiu a primeira quadra de padel em um hotel em Acapulco, no México, definido dimensões e regulamento que regem o esporte até os dias atuais.

O padel acabu sendo levado para a Europa pelo príncipe espanhol Alfonso de Hohenlohen, que era empresário hoteleiro. Ele conheceu o padel no México e, empolgado, levou para diversos países europeus.

O esporte foi trazido para o Brasil por argentinos e uruguaios, e as primeiras quadras de padel foram construídas em Jaguarão e Livramento, no Rio Grande do Sul, em 1988. Quatro anos depois, foi fundada a primeira federação estadual do esporte, no RS. A partir daí, o esporte passou a se difundir para outros estados.

