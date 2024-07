Problemas de infraestrutura lideram pedidos de moradores à Câmara de Brusque no primeiro semestre de 2024

No primeiro semestre de 2024, foram enviados 400 pedidos de moradores à Câmara de Vereadores de Brusque. A maioria deles são de problemas na infraestrutura nos bairros do município. Os dados estão atualizados até o dia 12 de julho.

Entre os pedidos repassados à Secretaria de Obras, há reparo na pavimentação asfáltica das vias, obras de drenagem, instalação de placas de sinalização, operação tapa-buracos e ligação de tubulação.

Além disso, também há pedidos de interesse coletivo no município, como a instalação de banheiros públicos nas praças de Brusque, bebedouros para animais na avenida Beira Rio, melhoria da segurança nas ruas e manutenção nas Unidades de Saúde de Brusque.

Demora das manutenções

Um dos vereadores que mais possui indicações acerca de problemas estruturais é Jean Dalmolin (Republicanos), presidente da Câmara.

“Acabamos atendendo esses problemas com frequência e os pedidos mais simples, como roçada e tapa-buracos, são resolvidos rapidamente. O que demora são os mais complexos que às vezes envolvem uma tubulação maior. Também vimos muitos pedidos para manutenção nas praças do município”, explica.

Além disso, ele afirma que o número de pedidos no período é normal e tem sido visto desde 2021.

Pedidos mais recorrentes

Os pedidos mais recorrentes à Câmara são referentes à limpeza e roçada das vias. Juntos, eles aparecem 68 vezes na lista. Alguns pedidos cobram as duas ações na mesma rua.

Na sequência, está a pavimentação das vias de Brusque.

O tema está em 32 pedidos. A cobrança de reparos de buracos no município aparece 23 vezes nos pedidos.

Manutenção de drenagem e tubulação das ruas também é altamente cobrada pelos moradores. Elas aparecem 21 vezes nos pedidos.

Diversos pedidos na mesma rua

Os bairros que mais registraram reclamações foram: Centro, com 44 pedidos, Rio Branco (44), Águas Claras (25) e São Pedro (25).

Apesar de haver 400 pedidos, diversas ruas e demandas aparecem mais de uma vez, mostrando que diversos moradores sofrem com a situação.

Algumas delas possuem pedidos registrados em janeiro e junho. Um exemplo é a rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, em que há pedidos para instalação de redutores de velocidade e faixa de pedestre, roçada e eliminação de buracos. No total, são oito pedidos de melhorias na via.

Outra rua que também está em mais de um pedido é a João Bernardo Fischer, no São Pedro, com quatro reclamações. As melhorias são: instalação de sistema hidráulico e pavimentação. Ela é um exemplo de vias que aparecem mais de um pedido com o mesmo tema, mostrando que o problema não foi resolvido.

Já a rua Nova Trento, no Azambuja, aparece cinco vezes na lista. As cobranças são: roçada, instalação de redutor de velocidade, limpeza geral e construção de bueiros.

A rua Andreas Butsch, também no São Pedro, aparece quatro vezes nos pedidos. Eles são: solução de vazamento de água, roçada (dois pedidos) e adoção de medidas gerais.

As avenidas Dom Joaquim e Primeiro de Maio aparecem seis e cinco vezes na lista, respectivamente. Os pedidos são: instalação de redutores de velocidade e manutenção da via.

