Homem tenta subornar policiais após ser preso por tráfico de drogas em Brusque

Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 23, no Dom Joaquim, em Brusque. Ele foi abordado na rua Botuverá por volta de 22h20.

Ele foi preso após policiais abordarem um veículo de realizar entregas de drogas. Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 335 em dinheiro e um celular em posse do suspeito. Já no interior do veículo, foram localizados aproximadamente 500 gramas de maconha.

Na sequência, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito. Durante o

trajeto, o homem ofereceu dinheiro para tentar subornar os policiais, caracterizando o crime de corrupção ativa.

Na residência, foram encontrados aproximadamente 11,7 kg de maconha, um revólver Magnum calibre .357, 50 munições calibre .357 intactas e seis munições deflagradas, além de duas balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito, um aparelho celular e um caderno contendo anotações referentes à venda de drogas.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

