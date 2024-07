Apresentador do “A Culpa é do Cabral”, Fabiano Cambota fará show de stand up em Brusque; saiba quando

O apresentador do programa de televisão A Culpa é do Cabral, Fabiano Cambota, fará um show de stand up no dia 9 de agosto em Brusque. O evento será no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) às 20h.

Veterano na comédia, Cambota apresenta novas passagens hilárias da sua vida, fazendo um paralelo com o passo distante e pouco promissor.

Além de humorista, Cambota também é cantor da banda de rock cômico Pedra Letícia, que possui mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify.

Ingressos para o show de Fabiano Cambota

A abertura dos portões será às 19h30. A classificação do evento é 14 anos. É possível comprar os ingressos no site PensaNoEvento com valores iniciais de R$ 45.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cambota (@cambota)

Leia também:

1. Frio úmido ameaça voltar a Brusque ainda em julho; veja as datas

2. Motociclista que sofreu acidente na BR-470 ganha processo por danos materiais, morais e estéticos

3. Homem abandona moto furtada para fugir de abordagem da polícia em Brusque

4. Selo comemorativo, documentário e exposição fotográfica integram programação dos 164 anos de Brusque

5. Eleições 2024: conheça os pré-candidatos a prefeito de Botuverá



Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: