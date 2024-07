O frio seco, que tem marcado as últimas madrugadas de julho em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, promete continuar a ditar as regras dos termômetros durante as noites desta semana.

No entanto, antes do término do mês, uma frente fria prevista para cruzar Santa Catarina entre os dias 29 e 30, ameaça trazer o retorno da umidade. Com isso, além dos casacos, será necessário voltar a usar os guarda-chuvas, caso a previsão venha se confirmar.

Para abordar o tema acima, consultamos então o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que sempre contribui com informações relevantes para nossa coluna. Confira o boletim que ele preparou logo após a foto exibida a seguir.

Frio seco noturno

Boletim: Climaterra >>

Antes de discutirmos a possível volta da umidade a Brusque e região, vamos primeiro abordar as condições do tempo previstas para esta terça-feira e o restante da semana.

Para quem planeja atividades ao ar livre, o risco de chuva é praticamente nulo até pelo menos a próxima sexta-feira. Durante este período de três a quatro dias, o sol deve aparecer entre variação de nuvens.

As temperaturas noturnas ainda ainda devem cair abaixo dos 10°C, principalmente em cidades de maior altitude, e oscilar entre 10°C e 15°C na maioria dos lugares.

Já as tardes, com exceção desta terça-feira podendo apresentar um discreto aquecimento acima de 25°C, as demais tendem a ficar abaixo desse patamar, proporcionando um clima bem agradável.

Possível volta do frio úmido

Agora, analisando uma projeção mais avançada, observamos que os simuladores meteorológicos indicam a passagem de uma frente fria por Santa Catarina entre os dias 29 e 30 de julho.

Esse sistema deve trazer chuva, e voltar a causar a baixa sensação térmica, potencializada pelo frio. Se as atuais expectativas se confirmarem, os últimos dias do mês tendem a ser mais úmidos e gelados.

Portanto, além dos casacos, será necessário então, retomar o uso de guarda-chuvas.

Lembrando que essas previsões estão sujeitas a mudanças, conforme novas informações são incorporadas aos modelos. Continuaremos monitorando a situação e atualizando conforme necessário.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

A apuração evidencia também, ausência de chuvas no período, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 10

