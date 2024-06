A lua cheia proporcionou um espetáculo à parte em Brusque neste fim de semana. Inicialmente, na sexta-feira, 21, o brilho lunar em sua plenitude iluminou a cidade, transformando a noite em uma verdadeira exibição celestial.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Sob o tempo seco tendo o satélite natural como protagonista, muitas pessoas, por conseguinte, saíram às ruas para aproveitar a condição climática favorável às práticas externas em geral.

Em busca da lua

Nossa coluna, por sua vez, percorreu diversos pontos do município em busca dos melhores ângulos. Sempre com a meta de focar na majestosa esfera brilhante, esforços não foram poupados.

Mais adiante, após os anúncios, uma estupenda galeria de fotos está preparada que, além de destacar o espetáculo lunar, vem mostrar a movimentação de muitas famílias brusquenses pelas ruas e praças.

Essas imagens realmente impressionam, destacando o charme do céu de Brusque, ainda mais realçado pela presença radiante do astro noturno. Dessa forma, vale a pena conferir e se encantar com a magia da noite que a cidade oferece.

Lua em fotos após anúncios

Sem o apoio dos nossos parceiros comerciais, o Blog do Ciro Groh não estaria trazendo, diariamente, conteúdos relevantes e cativantes até você, prezado leitor.

Por isso, reservamosesta seção para apresentá-los nos banners abaixo. Clique neles e descubra então os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Arraiá Solidário enche Brusque de música e diversão; veja as fotos

2. Botuverá como você nunca viu: fotos impressionantes então mostram onde fica este lugar

Lua protagonizando fotos

Para finalizar esta pauta com chave de ouro, apresentamos uma estupenda galeria de fotos sob a lua como protagonista.

As imagens foram capturadas principalmente entre sexta-feira e sábado, embora algumas sejam de outros dias deste mês de junho. Em cada ângulo, o círculo lunar roubou a cena, destacando-se em diversos cenários.

Confira a seguir esta seleção exclusiva de fotografias preparada especialmente para você, nosso prezado leitor.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK