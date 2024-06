Prepare-se para uma jornada fascinante pela beleza natural de Botuverá. É impossível não se surpreender com as maravilhas que este encantador município tem a oferecer.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Justamente quando parecia que todos os seus segredos já haviam sido explorados, o Blog do Ciro Groh Groh foi então agraciado com mais uma descoberta fascinante.

Botuverá e o Salto de Águas Negras

Hoje, é o momento de compartilhar um verdadeiro paraíso escondido; o bairro Salto de Águas Negras, mais especificamente a propriedade da família Gianesini.

O local é simplesmente deslumbrante e pode ser facilmente classificado como um tesouro de Botuverá. Situado a apenas 3 km do centro da cidade, esse refúgio transmite uma sensação indescritível de paz.

A paisagem que cerca Salto de Águas Negras é o que se pode chamar de exuberância rural. Os moradores têm o privilégio de conviver com uma natureza esplendorosa, onde o rio Itajaí-Mirim serpenteia majestosamente pela área.

As pontes de madeira, verdadeiras obras de arte, acrescentam ainda mais encanto ao cenário de tirar o fôlego.

Diante disso, a coluna aproveitou o clima agradável e registrou as maravilhas desse entorno fascinante, capturando toda a sua beleza em imagens impressionantes.

Encantos a mais

Além da propriedade Gianesini, outros locais deslumbrantes em Salto de Águas Negras também foram explorados, garantindo que nada desse espetáculo da natureza fosse perdido.

Ao percorrer a área, é impossível não se impressionar com a harmonia perfeita entre o gado, as pastagens e as majestosas árvores.

Todos os elementos parecem ter encontrado o seu lugar ideal, criando então um espetáculo visual que justifica toda a exuberância desse local único.

As fotografias preparadas para esta edição certamente vão encantar e transportar cada leitor para essa atmosfera de beleza intocada.

Em meio à correria e agitação do mundo moderno, é uma bênção poder encontrar refúgios como Salto de Águas Negras, que lembram da importância de desacelerar, apreciar a natureza e reconectar com o que realmente importa.

Botuverá segue surpreendendo

Não perca a oportunidade de se deixar cativar pela serenidade e encanto desse lugar magnífico. Botuverá continua a surpreender com seus tesouros naturais, e Salto de Águas Negras é um exemplo sublime dessa riqueza.

A estupenda galeria de fotos, exibida logo após a apresentação dos anunciantes, convida todos a embarcar nessa jornada de descobertas, explorando mais essa maravilha do município.

Afinal, cada novo lugar desvendado leva a uma paixão ainda maior por Botuverá.

Galeria após anúncios

Gostaríamos de destacar os parceiros comerciais que estão apoiando o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Temos o imenso prazer de apresentá-los nos banners abaixo. Clique para então conhecer os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque em flores: casal então revela o jardim oculto dos manacás

2. Do fusca à gruta: casal de Brusque abre as portas para sua coleção de objetos antigos

Botuverá resumida em encantos

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, conforme prometido, apresentamos uma estupenda galeria de fotos que revela as belezas de Botuverá, vistas no bairro Salto de Águas Negras.

Agradecimentos especiais à família Gianesini, cuja generosidade em permitir o acesso a esses locais magníficos foi crucial para o sucesso desta reportagem. Desfrute da galeria a seguir.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK