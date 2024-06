Jovem morre após parte de ar-condicionado explodir em Balneário Camboriú

Um jovem de 19 anos morreu na manhã desta sexta-feira, 21, após o compressor de um ar-condicionado explodir em Balneário Camboriú. O fato ocorreu por volta das 11h, na rua 2870, na esquina com a terceira avenida. A vítima realizava a manutenção do equipamento junto com o pai.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, jovem também teria sofrido uma queda de 3 metros. Ele foi encontrado sem os sinais vitais e com um grande ferimento no rosto. Após a avaliação médica, foi decretado o óbito.

O pai contou aos bombeiros que estava no interior do apartamento quando ouviu uma explosão. Ao verificar, encontrou o filho caído na área externa, abaixo do apartamento.

No local onde estava o ar-condicionado, os bombeiros encontraram um compressor de ar com sinais de rompimento e com diversas peças espalhadas.

Posteriormente, a Polícia Militar e a Polícia Científica assumiram a cena. A identidade da vítima não foi divulgada.

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: