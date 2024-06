Em duelo direto na zona de rebaixamento, o Brusque visita o Ituano em partida que começa às 21h deste sábado, 22, no estádio Novelli Júnior, pela 12ª rodada da Série B. Se vencer, o quadricolor pode deixar a zona de rebaixamento, a depender de outros resultados. O Galo de Itu, por outro lado, pode se tornar o lanterna se perder a partida.

O time se reapresentou na tarde desta quinta-feira, 20, no Olaria. Os titulares do empate contra o Avaí na quarta-feira, 19, fizeram trabalhos regenerativos, além do lateral-esquerdo Marcelo, que jogou todo o segundo tempo. Treino em campo reduzido foi aplicado aos demais atletas.

Não há previsão de sessões mais puxadas de treinamento até a partida. A delegação do Brusque viaja no início da tarde desta-sexta-feira, 21.

Diego Tavares cumpriu suspensão na partida contra o Avaí e fica disponível para o técnico Luizinho Vieira. Nesta quarta-feira, Guilherme Queiróz, que ainda se recupera de lesão na coxa, cavou seu terceiro cartão amarelo para estar zerado quando voltar a campo. Ele fica suspenso da partida contra o Ituano, que já não iria jogar de qualquer forma.

Alex Ruan, Dionísio, Serrato, Rodolfo Potiguar e Jhemerson estão pendurados.

Após a sequência de dez jogos sem vitória, o Brusque venceu o Ceará e empatou com o Avaí no Gigantão das Avenidas. A equipe soma 10 pontos em 11 jogos e ocupa o 17º lugar. Está um ponto à frente do CRB, que tem dois jogos a menos.

Para ficar fora da zona de rebaixamento neste fim de semana, precisa vencer o Ituano e de deslize do Paysandu contra a Chapecoense neste domingo, na Arena Condá. Se o Papão vencer, o Brusque ainda poderá contar com a hipótese de Ponte Preta ou Amazonas perderem pontos em casa nesta terça-feira, 25, contra Ceará e Coritiba, respectivamente.

Ituano

O Ituano tem, de longe, a defesa mais vazada da Série B. São 25 gols sofridos em 11 jogos, média de 2,27 por jogo. E vai enfrentar com o time que tem o segundo pior ataque, com oito gols marcados, ao lado do Operário-PR, melhor apenas que o Botafogo-SP no quesito.

A equipe marcou oito gols nos três últimos jogos, mas sofreu 12: derrota por 4 a 2 para o Coritiba no Couto Pereira; derrota por 5 a 3 para o Paysandu em casa; e empate em 3 a 3 com o Guarani em Campinas (SP).

O único desfalque por cartões é o volante Miquéias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Thonny Anderson, Eduardo Person, Vini Paiva e Salatiel estão pendurados.

Nesta Série B, o Galo de Itu soma duas vitórias, um empate e oito derrotas. Somando a campanha de rebaixamento no Paulistão, a equipe tem três vitórias, quatro empates e 17 derrotas, com 19 gols marcados e 46 sofridos em 2024.

Arbitragem

Márcio dos Santos Oliveira (AL) apita a partida, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL). Thiago Lourenço de Matros (SP) é o quarto árbitro.

Philip Georg Bennet (RJ) é o árbitro de vídeo, auxíliado por Michael Correia (RJ)

Ituano x Brusque em tempo real

