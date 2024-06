Em um pitoresco recanto do bairro Dom Joaquim, em Brusque, reside o casal Mário e Marlene Horn. Nesse cenário, onde o tempo parece fluir ao compasso das memórias, encontra-se um tesouro singular; um antiquário que abriga relíquias de tempos remotos.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Ao cruzar o limiar desse espaço, somos então transportados para uma jornada encantadora pelo passado.

A gruta

A gruta, meticulosamente construída por Mário em 2018, é um dos destaques. Durante nove meses, ele dedicou-se a cada detalhe dessa obra, presenteando sua esposa Marlene com uma declaração de amor em forma de pedra e luz.

Marlene, emocionada, relembra. “O presente da gruta foi uma das mais belas demonstrações de amor que já recebi. Antes disso, Mário já havia me surpreendido com um fusca ano 1976, cujo valor sentimental transcende qualquer cálculo material”.

Lembranças da Primeira Comunhão

Dois tesouros, entretanto, roubam a atenção por sua relação com a Primeira Comunhão do casal.

O primeiro é o boneco, que então, adornou o bolo da festa de Mário, preservado com esmero. O segundo é o vestido usado por Marlene, guardado como um símbolo daquela ocasião especial.

Essas peças, testemunhas do tempo e do afeto, são eloquentes em sua simplicidade, convidando-nos a mergulhar nas histórias que permeiam cada costura e cada pedra da gruta.

Bebidas guardadas com cuidado

Ao se explorar a coleção do casal Horn, outro destaque especial são as bebidas finas e antigas, guardadas em um local apropriado.

Essas preciosidades, com décadas de história, são armazenadas em um ambiente cuidadosamente climatizado, preservando sua qualidade e autenticidade ao longo do tempo.

Cada garrafa ali presente é um testemunho do requinte e da tradição, proporcionando uma verdadeira viagem pelos sabores do passado.

Preciosidades de Brusque

A coleção de antiguidades que preenche o ambiente é uma viagem no tempo. Objetos com mais de meio século de história repousam ali, então cuidadosamente organizados.

Armários, talheres, discos de vinil, garapeiras e até carroças compartilham o espaço, cada um contando sua própria narrativa silenciosa.

*Assista ao vídeo >>

*Veja a galeria de fotos após anúncios

Brusque em fotos após anúncios

Brusque e suas antiguidades

Não poderíamos encerrar esta matéria sem antes apresentar uma galeria de imagens que ilustra, de forma objetiva, as preciosidades encontradas no antiquário do casal Horn.

O que para eles começou como um hobby, transformou-se em um tesouro de verdadeiras joias e tradições de Brusque.

Acompanhe as imagens na galeria a seguir e então mergulhe neste encantador acervo.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

