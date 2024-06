Em meio à tapeçaria urbana de Guabiruba, existe uma rua que é mais do que um mero caminho pavimentado; é uma narrativa viva, um convite à descoberta.

A rua Holstein, localizada no encantador bairro de São Pedro, é essa via, um tesouro oculto que aguarda ser explorado por aqueles sedentos por beleza e história.

Ao percorrê-la, é impossível não ser cativado pela profusão de cenas que parecem então saltar das páginas de um livro antigo.

Cada passo é uma transição suave para um novo quadro deslumbrante; áreas verdes exuberantes abraçam o caminho, enquanto construções históricas pontuam a paisagem com sua arquitetura imponente e significativa.

A joia de Guabiruba

A joia da coroa é, sem dúvida, a casa em estilo enxaimel que se ergue majestosa, desafiando o tempo com seus mais de 100 anos de história, pertencente à família Ullrich.

Ela não é apenas uma estrutura; é um símbolo da herança germânica que permeia cada esquina deste bairro pitoresco.

Guabiruba no Holstein

E o que dizer dos moradores? Com uma hospitalidade que transcende gerações, eles são os verdadeiros guardiões das tradições.

A descendência germânica não está apenas nas fachadas das casas antigas; vive nos costumes preservados com carinho, nos sorrisos acolhedores e na maneira como celebram a vida. Um reflexo autêntico dos primeiros colonizadores.

A rua Holstein é mais do que um destino; é uma experiência única. É um convite para desacelerar e então absorver cada detalhe, cada história.

Para quem busca não apenas ver, mas sentir e viver a essência de um lugar, esse destino é o cenário perfeito.

Guabiruba vista no Holstein

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

