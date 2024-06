VÍDEO – Influencer catarinense vítima de ameaça e perseguição mobiliza operação da Polícia Civil

Uma influencer catarinense foi vítima de ameaças e perseguições na internet. O crime motivou uma operação da Polícia Civil, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e do CyberGaeco. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de proibição de aproximação e contato no Rio de Janeiro, onde o suposto autor reside.

A investigação foi inicialmente instaurada pelo Núcleo de Investigação de Crimes Cibernéticos (Nuciber) da Polícia Civil do Paraná, após relato feito pela vítima no estado, onde residia em razão de seus estudos. A operação, intitulada como Stalker, foi deflagrada nesta terça-feira, 18.

Ao ser informado sobre a situação de risco da vítima catarinense, o CyberGaego passou a auxiliar a Polícia Civil do Paraná na identificação da pessoa que vinha se utilizando de perfis falsos, bem como da expectativa de anonimato gerada pela internet, para causar temor à vítima.

A representação da Polícia Civil do Paraná, que teve suporte no relatório de investigação do CyberGaeco, resultou na expedição, após manifestação favorável do Ministério Público paranaense, dos mandados judiciais de busca e apreensão e proibição de contato e aproximação, físico ou virtual, do investigado com a vítima e seus familiares.

Cumprimento dos mandados

Estiveram no Rio de Janeiro, para dar cumprimento aos mandados, policiais civis paranaenses e integrantes do Cyber Gaeco e Policiais Civis do Rio de Janeiro.

A decisão judicial proíbe o investigado de se aproximar da vítima, de seus familiares, pessoas de seu relacionamento, amigos e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o investigado. A decisão também estabelece o impedimento do investigado em manter comunicação por qualquer meio com a vítima, bem como seus familiares, pessoas de seu relacionamento, amigos e testemunhas.

A investigação tramita em sigilo. Após a publicidade dos autos, novas informações poderão ser divulgadas.

