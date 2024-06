Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que têm planos de atividades externas, sejam de trabalho ou recreativas, podem esperar boas notícias vindas da previsão do tempo para esta terça-feira, 18, mas apenas a partir da tarde.

Isso porque o cenário úmido das primeiras horas do dia deve dar lugar ao retorno do sol, que tende a aparecer entre algumas nuvens ao longo do dia; o risco de chuva, portanto, se restringe ao turno da manhã.

Diante do propósito de obter mais detalhes sobre essa expectativa, procuramos então um especialista do assunto.

Para tanto, o meteorologista Piter Scheuer compartilhou conosco um boletim com informações esclarecedoras e abrangentes que está exposto logo após a foto abaixo.

Previsão do tempo

*Boletim: Piter Scheuer >>

É com imenso prazer que voltamos a conceder informações para esta coluna, trazendo as últimas atualizações referentes à previsão do tempo direcionada a Brusque e todo o Vale do Itajaí nesta terça-feira.

De início, podemos antecipar aos moradores da região que necessitam de tempo seco para atividades externas, sejam profissionais ou de lazer, que o risco de chuva nesta terça-feira fica restrito ao turno da manhã.

Além disso, as expectativas atuais sugerem o retorno da presença do sol à tarde, podendo eventualmente ter o seu brilho ofuscado pela variação de nebulosidade.

Previsão de temperaturas

Quanto às temperaturas previstas, o aquecimento que tem predominado nas tardes até então neste mês de junho não deve se repetir nesta terça-feira. As temperaturas tendem a oscilar entre 24°C e 26°C.

Portanto, este é o quadro climático atual esperado para Brusque e região nesta terça-feira.

Queremos destacar que os modelos de previsão estão sempre sujeitos a modificações à medida que novas informações são incorporadas.

No entanto, de momento, esta é a previsão que temos para apresentar.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

