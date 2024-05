A criação de marrecos é o destaque desta edição, revelando então um aspecto único e fascinante localizado no bairro Cedro Alto, em Brusque.

Em uma instalação particular de estrutura ampla e impecável, milhares de aves recebem todos os cuidados necessários para sua proliferação.

Este ambiente, inclusive, é projetado com atenção aos mínimos detalhes, garantindo condições ideais para o bem-estar e crescimento de cada uma delas.

A instalação, que se destaca pela excelência, proporciona uma experiência incomparável. Cada área é cuidadosamente planejada para oferecer abrigo, alimentação e espaço adequados, resultando em um habitat onde os marrecos prosperam.

A dedicação e o profissionalismo na gestão deste espaço são evidentes, tornando-o um modelo exemplar de criação sustentável e responsável.

Beleza interiorana de Brusque

Além da criação de marrecos, esta edição também visa mostrar a beleza intocada existente no bairro Cedro Alto. Suas paisagens deslumbrantes encantam e são de tirar o fôlego.

Com colinas e vales pitorescos, o lugar é um verdadeiro paraíso interiorano. A matéria especial traz, logo após os anúncios, uma seleção de fotos que capturam essa maravilha natural.

Riquezas de Brusque

Como mencionado anteriormente, a pauta se encerra em grande estilo, apresentando uma seleção de imagens que destacam tanto a criação de marrecos quanto a beleza interiorana de Brusque, representada pelo bairro Cedro Alto.

Confira a galeria a seguir, preparada com todo o carinho para você, nosso prezado leitor.

