Cine Gracher de Brusque realiza sessão especial para pessoas com autismo; confira horário

Neste sábado, 25, o Cine Gracher de Brusque realizará uma sessão especial para pessoas com transtorno de espectro autista com o filme Garfield: Fora de Casa. O valor fixo do ingresso será de R$ 15 para todos.

A iluminação na sala será baixa, assim como o som. Um colaborador também estará na sala até o fim da sessão e as crianças presentes terão mais liberdade no local.

O filme estará disponível no Cine Gracher do shopping, às 14h. O filme tem duração de 1h42. Informações sobre ingressos podem ser adquiridas no site cinegracher.com.br. A animação Garfield estreou nos cinemas do Brasil no dia 1º de maio.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: