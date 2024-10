A semana inicia diante da expectativa de aumento nas temperaturas em Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, com picos podendo alcançar os 30°C, e até mesmo superar essa marca na sequência dos dias.

No entanto, esta segunda-feira, 21, ainda sinaliza um padrão térmico predominantemente agradável, sob umidade e uma maior cobertura de nuvens, mantendo assim as temperaturas em torno de 23 a 25°C, sem grandes variações.

Em busca de um respaldo técnico e profissional sobre a síntese apresentada, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou um boletim esclarecedor.

Acompanhem a nota, na íntegra, logo após a foto.

Brusque na segunda-feira

*Boletim: Climaterra >>

Antes de analisarmos as condições climáticas direcionadas à sequência da semana, vamos focar primeiro na previsão para esta segunda-feira.

Tanto Brusque quanto as cidades da região enfrentarão um dia marcado pela predominância de nuvens, sob risco iminente de chuvas, especialmente pela manhã.

Isso se deve ao sistema de umidade marítima, responsável por ocasionar este padrão climático instável.

O sol pode aparecer ao longo da tarde, mas a nebulosidade deve limitar um aumento significativo nas temperaturas, que não devem ultrapassar os 25°C, mantendo um padrão térmico agradável ao longo do dia.

Portanto, aqueles que planejam atividades ao ar livre devem estar atentos ao risco de umidade, que pode ocorrer em horários variados, embora haja boas perspectivas de períodos secos.

Brusque na semana

À medida que avançamos para o decorrer da semana, as previsões indicam um aquecimento das temperaturas já a partir de terça-feira, com picos podendo atingir os 30°C e até mesmo superá-los em algumas localidades.

As madrugadas também devem se apresentar com valores noturnos frequentemente acima dos 20°C, criando uma sensação de leve abafamento.

Esse padrão térmico, pois, se manterá nos dias seguintes, até sexta-feira, com a presença de um relativo calor durante as tardes, sem ser excessivamente forte.

O risco de chuvas persistirá em todos os dias, mas, inicialmente, as precipitações devem ocorrer na forma de pancadas isoladas, afetando áreas específicas e deixando outras com tempo seco.

Monitoramento

Este é o panorama indicado pelos modelos meteorológicos para Brusque e as demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Vale ressaltar que os dados apresentados neste boletim são baseados nas atualizações mais recentes dos simuladores climáticos, e as condições podem mudar à medida que novas informações forem incorporadas.

Portanto, recomendamos acompanhar a previsão a curto prazo sempre que possível.

Essa é a situação atual que temos então para informar a esta renomada coluna.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

O apoio fundamental dos parceiros comerciais continua gerando pautas interessantes no Blog do Ciro Groh.

Gostaríamos de agradecer a cada um desses apoiadores, que então tornam nosso trabalho possível.

Confira os banners abaixo e clique para conhecer os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Céu nublado rouba o brilho da superlua, mas não das fotos noturnas de Brusque

2. Quatro anos sem Lá nas Trutas: veja então a situação atual do restaurante, em Guabiruba

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos trazer à tona o monitoramento do tempo observado na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

Os dados foram então obtidos pela rede Groh Estações.

Na tabela abaixo, é possível verificar as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local destacado em vermelho.

Além disso, os volumes de chuva, acumulados entre o período de meia-noite até primeiras horas do dia, estão destacados em azul; confira.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

E para encerrar com chave de ouro, prepare-se para se deslumbrar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência vibrante de como a manhã desta segunda-feira começou em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Mergulhe nessa galeria inspiradora e deixe-se contagiar pela beleza que nos cerca.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK