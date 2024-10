Com entrada gratuita, Fenarreco 2024 bate recordes de público e faturamento

Durante os 11 dias de Fenarreco, de acordo com a Prefeitura de Brusque, mais de 100 mil pessoas passaram pelo evento, que teve entrada gratuita todos os dias. Este é recorde de público em toda a história da festa.

Além disso, a prefeitura também informou recorde de faturamento, de mais de R$ 5 milhões. “A gente encerra hoje a 37ª Fenarreco com um feedback muito positivo, não só para os brusquenses, mas também para todos os turistas que estiveram por aqui curtindo a festa mais gostosa do Brasil”, complementa o prefeito André Vechi.

O Projeto Cultural 37ª Fenarreco foi viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, com apoio da Prefeitura de Brusque, com patrocínio do Komprão e Havan, e realizado pela Fundação Cultural de Brusque, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Leia também os destaques da semana:

1. Quem são os cinco novos vereadores que assumirão o primeiro mandato em Brusque

2. Casal de Brusque transforma Fiat Doblô em motorhome e percorre 65 mil km pela América do Sul

3. Projeto que permitirá construção da barragem de Botuverá segue sem movimentação na Câmara dos Deputados

4. Hospital Azambuja anuncia aquisição de robô da Vinci para cirurgias em Brusque

5. Obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil pode começar ainda em outubro

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: