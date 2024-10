Apostas de Brusque e Guabiruba são sorteadas no giro da sorte da Trimania Vale

O concurso da Trimania Vale, sorteado neste domingo, 20, premiou dois apostadores de Brusque e uma de Guabiruba no giro da sorte.

Os apostadores de Brusque premiados no giro da sorte fizeram as apostas no Santa Rita e Bateias. Já a de Guabiruba foi realizada no Imigrantes. Eles faturaram R$ 1 mil cada. O prêmio principal, avaliado em R$ 198 mil — um Corolla XEi 2.0 automático mais R$ 40 mil –, foi para uma aposta de Navegantes.

O resultado completo e todos os nomes dos vencedores estão disponíveis no site da Trimania.

