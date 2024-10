Hospital Azambuja anuncia aquisição de robô da Vinci para cirurgias em Brusque

Na tarde desta sexta-feira, 11, a diretoria do Hospital Azambuja, de Brusque, se reuniu para anunciar uma das maiores conquistas da instituição em seus mais de 122 anos de história: a aquisição de um sistema de cirurgia robótica de última geração, o da Vinci, tornando-se o primeiro hospital filantrópico de Santa Catarina a adquirir essa tecnologia avançada.

O robô, importado dos Estados Unidos, deverá chegar à unidade hospitalar no município nos próximos 120 dias, com previsão de início das operações assim que o equipamento for instalado.

O sistema robótico da Vinci é considerado o mais moderno do mundo e trará uma revolução no campo das cirurgias realizadas no Hospital Azambuja.

Segundo o gestor hospitalar Gilberto Bastiani, a aquisição do robô cirúrgico é mais uma das conquistas do Hospital Azambuja, que continua investindo em tecnologia e qualificação de suas equipes com o objetivo de proporcionar um atendimento de excelência à população de Brusque e região. “A expectativa é que, em breve, pacientes de diversas especialidades possam ser beneficiados pelas cirurgias robóticas, tornando o hospital uma referência não só no estado, mas em todo o Brasil”, afirma.

Assim que o equipamento for instalado, os primeiros procedimentos robóticos começarão a ser agendados, marcando o início de uma nova era para o Azambuja e para o setor da saúde em Santa Catarina.

O diretor administrativo do Hospital Azambuja, Pe. Nélio Roberto Schwanke, à frente da instituição há 40 anos, comemora a aquisição do sistema robótico. “Hoje vemos o crescimento e desenvolvimento do Hospital Azambuja, o que nos deixa muito contentes e acredito que também a comunidade, já que o hospital serve a todos, está aqui para aliviar a dor e o sofrimento de quem precisa”.

Para o provedor do Azambuja, empresário Ingo Fischer, a cirurgia robótica é um passo importante para toda a comunidade. “Estamos nos modernizando cada vez mais, e a chegada deste robô traz ainda mais resolutividade na realização de cirurgias, beneficiando toda a população. Hoje podemos afirmar que o Hospital Azambuja está à frente de muitas outras instituições hospitalares. Temos hoje um hospital moderno e bem equipado, fruto de uma diretoria bastante ativa e da ajuda importantíssima do nosso empresariado, que colabora com diversos projetos para aquisição de equipamentos e reformas, como a dos quartos SUS que estão em andamento”, enfatiza.

O vice-provedor do hospital, empresário Luciano Hang também enaltece o avanço da instituição. “É mais um passo do nosso hospital para a excelência. Fico impressionado com a quantidade de atendimentos, a qualidade do nosso hospital e cada processo que se inicia, leva o Azambuja para outro patamar. No ano que vem, teremos a nova torre pronta, a Oncologia que está sendo aberta e queremos credenciar pelo SUS e o da Vinci que também vai operar daqui a 120 dias, deixando o nosso hospital de ponta para o Brasil”, destaca.

Para o diretor clínico do Hospital Azambuja, Dr. Giovanni Enrico Dias Favretto, a cirurgia robótica trará muitos benefícios aos pacientes. “Teremos agora uma plataforma robótica de cirurgia, minimamente invasiva, que é o que temos dado preferência em todos os tipos de cirurgia, sejam de emergência ou eletivas. A cirurgia robótica proporciona ao paciente um grau menor de invasão tecidual, tem menor risco de sangramento, menos dor para o paciente, é uma cirurgia mais precisa, mais rápida, com tecnologias de ponta. E dentre os benefícios para o paciente é uma alta mais rápida, um retorno laboral mais precoce, e diversas outras vantagens”, explica.

O diretor técnico do hospital, Dr. Eugênio José Paiva Maciel, ressalta que a aquisição do robô da Vinci é um grande passo para o crescimento da instituição. “É uma aquisição importantíssima, porque demonstra que nosso hospital está em crescimento. Já temos equipes médicas preparadas, vamos convidar outros colegas de outras instituições também para trabalharem conosco e com certeza é um grande divisor de águas para nós, um passo para o futuro”, enfatiza.

