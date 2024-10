Brusque chega à fase regional dos Jasc com duas modalidades

Brusque participa com duas equipes da etapa regional leste-norte dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), que será realizada de sexta-feira, 11, a terça-feira, 15, em São Bento do Sul e Campo Alegre, no Norte do estado. O vôlei feminino e o bolão 23 masculino são as modalidades com brusquenses na disputa. O evento define quase todas as vagas restantes para os Jasc, programados para novembro.

No vôlei feminino, Brusque caiu na Chave B, ao lado de Canoinhas, Balneário Camboriú e Camboriú. As três melhores equipes se classificam à etapa estadual,os Jogos Abertos propriamente ditos. Jaraguá do Sul, Balneário Piçarras e Joinville estão na Chave A, enquanto a Chave C tem Nova Trento, Monte Castelo, Bombinhas e Pomerode.

A equipe, tradicionalmente representada pela Associação Brasileira de Esporte e Lazer (Abel), será formada por grande parte do elenco campeão catarinense na quinta-feira, 3, com a Abel Moda Vôlei. Participam as levantadora Ana Paula e Isadora Nicolai; as líbero Gabi Santin e Paula; as ponteiras Manu, Mari Blum e Anna Sampaio; e a oposta Sabrina.

O bolão 23 masculino está na Chave A, com Pomerode, Mafra e Timbó. O torneio tem 12 equipes divididas em três chaves. As três melhores da competição passam à etapa estadual.

A princípio, Brusque participaria com quatro modalidades. Contudo, o time feminino de bocha de Nova Trento desistiu da disputa, classificando os outros três municípios, inclusive Brusque, diretamente à fase estadual.

Um caso parecido ocorreu com o bolão 23 feminino. Uma desistência de um município de outra região abriu a classificação de todos os times inscritos na regional leste-norte, incluindo Brusque.

A última edição dos Jasc foi em 2022. A etapa estadual foi cancelada em 2023 devido às enchentes em Rio do Sul, o município-sede.

Vôlei feminino

Sexta-feira, 11/10

18h – Brusque x Balneário Camboriú

Sábado, 12/10

15h – Brusque x Camboriú

Domingo, 13/10

13h30 – Canoinhas x Brusque

Partidas no ginásio da Escola de Educação Básica São Bento, no Centro de São Bento do Sul.

Bolão 23 masculino

Sexta-feira, 11/10

17h15 – Mafra x Brusque

Sábado, 12/10

10h30 – Brusque x Pomerode

16h45 – Timbó x Brusque

Partidas na Sociedade Desportiva Guarani, no bairro Colonial, em São Bento do Sul.

Modalidades com Brusque nos Jasc 2024

Basquete masculino (2º em 2022)

Futsal feminino (3º em 2022)

Futebol feminino (8º em 2022)

Bolão 16 masculino (5º lugar em 2022)

Bolão 23 feminino (não disputou em 2022)

Bocha rafa vollo feminino (11º em 2022)

Ginástica rítmica (3º em 2022)

Boxe masculino (1º em 2022)

Jiu-jitsu feminino (10º em 2022)

Jiu-jitsu masculino (9º em 2022)

Judô masculino (14º em 2022)

Taekwondo feminino (7º em 2022)

Taekwondo masculino (4º em 2022)

Vôlei de praia masculino (14º em 2022)

Tênis de mesa feminino (não disputou em 2022)

Tênis de mesa masculino (18º em 2022)

Tiro armas curtas (10º em 2022)

Ciclismo feminino (16º em 2022)

Ciclismo masculino (3º em 2022)

Natação feminino (não disputou em 2022)

Natação masculino (não disputou em 2022)

Aguardando confirmação de inscrição de atletismo, beach tennis, triatlo, tiro de armas longas e surfe.

