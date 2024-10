Lei do ex: sete jogadores de Brusque e Ituano que já estiveram do lado oposto

A partida entre Brusque e Ituano, que começa às 18h30 desta segunda-feira, 14, no Augusto Bauer, tem sete jogadores que já atuaram pelo lado oposto.

O confronto, válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é uma briga direta na luta contra o rebaixamento. E envolve o Marreco, dono do pior ataque da competição (20 gols marcados), contra o Galo de Itu, dono da pior defesa (49 gols sofridos).

Dos sete jogadores da lista, quatro são do Ituano. Todos estavam em campo no empate em 1 a 1 com o Brusque no estádio Novelli Júnior, em 22 de junho, pela 12ª rodada.

Serrato

O meio-campista chegou ao Brusque na pré-temporada de 2024. Tem 45 jogos no ano e era titular até algumas rodadas atrás, quando precisou se recuperar de um traumatismo cranioencefálico. A partir deste momento, Paulinho tem assumido a posição, em uma dupla de volantes com Rodolfo Potiguar.

Serrato chegou ao Ituano em 2018. Em 2019, enfrentou Brusque na semifinal da Série D. Seguiu no Galo de Itu na temporada 2020, e atuou na derrota de sua equipe por 2 a 0 diante do quadricolor, em 30 de agosto, na quarta rodada da Série C.

Guilherme Queiróz

Faz mais de 10 anos que o atacante jogou no Ituano. Em 2013, disputou a Copa Paulista pelo clube, com dois gols marcados.

A história de Guilherme Queiróz no Brusque começa em 2023. O atacante divide com Olávio a responsabilidade dos gols, na temporada em que o quadricolor conquista o acesso de volta à Série B. Em 2024, ainda que o rendimento seja menor, é o artilheiro do time no ano, com sete gols em 39 jogos.

Keké

O atacante teve uma rápida passagem pelo Ituano em 2020, durante o Campeonato Paulista. Disputou três partidas antes da paralisação por conta da pandemia, e depois foi para o Figueirense.

Keké foi um dos jogadores contratados pelo Brusque para a disputa da Série B de 2024, mas pouco jogou. Atuou em oito partidas, com dois gols marcados.

Rodrigo

O volante jogou pelo Brusque na temporada passada, mas não conseguiu se firmar após o Catarinense. Fez 12 partidas na primeira parte da temporada e outras três ao longo de toda a Série C.

Antes de ir para o Ituano, jogou pelo Botafogo-PB neste ano. É titular na equipe paulista, com 28 partidas disputadas.

Claudinho

O zagueiro chegou ao Brusque para a temporada 2020, participando do acesso à Série B de 2021. Continuou na temporada seguinte e foi titular em diversas partidas da Série B. Tem 44 jogos pelo quadricolor.

Após jogar no Manaus em 2022, foi transferido ao Ituano, clube no qual soma 70 partidas e é titular.

Jefferson Paulino

O goleiro fez cinco jogos pelo Brusque na temporada 2021, disputando posição com Zé Carlos e Ruan Carneiro. Após um bom início, teve falhas que o fez ser preterido pelo técnico Jerson Testoni.

Ele volta ao futebol paulista na temporada seguinte e está no Ituano desde 2022, sendo o goleiro titular desde sua chegada.

Bruno Alves

Foi jogador do Brusque na temporada 2021. Começou titular, mas foi perdendo espaço com a chegada de novos reforços. O ponta-direita tem dois gols marcados em 41 jogos pelo quadricolor.

Após passagens por Remo, Ponte Preta e Paysandu, Bruno Alves chegou ao Ituano. Jogou mais na primeira parte da temporada, mas não é relacionado para uma partida desde julho.

