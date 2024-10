Tweet no Twitter

As condições climáticas adversas que afetaram os planos dos moradores de Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, especialmente na segunda metade desta semana, estão prestes a dar lugar a melhores perspectivas.

A previsão do tempo para este sábado, 12, indica o retorno do sol à região, uma tendência que deve se repetir também no domingo, 13.

No entanto, é importante manter a atenção, pois ainda existe a possibilidade de chuviscos ou garoa isolada.

Por isso, é fundamental acompanhar o que diz a previsão a fim de evitar contratempos.

Para tanto, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, vem trazer detalhes sobre essa perspectiva para o fim de semana.

As projeções, inclusive, coincidem com a celebração de datas importantes, como o dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, além das festividades da tradicional Fenarreco, em Brusque.

Confira as informações esclarecedoras que o profissional trará mais adiante, logo após a fotografia.

Brusque no sábado

Este boletim tem por objetivo fornecer informações relevantes sobre a previsão do tempo, permitindo que você, morador de Brusque ou de qualquer cidade no Vale do Itajaí-Mirim, possa se preparar adequadamente.

Àqueles que têm planos de atividades ao ar livre, as mais recentes atualizações dos simuladores meteorológicos trazem boas notícias.

A expectativa é de um panorama mais favorável, com o retorno do sol previsto já para este sábado, tornando as práticas externas mais propícias.

Entretanto, é importante ressaltar que o risco de chuviscos ou garoa isolada não pode ser totalmente descartado, pois ainda se prevê a presença de nuvens, o que pode ocasionar eventos de instabilidade pontual.

Fiquem atentos, portanto, a fim de evitar contratempos.

Com a expectativa de sol por períodos prolongados, os termômetros devem apresentar um discreto aquecimento.

Especialmente à tarde, quando as temperaturas máximas sinalizam ultrapassar os 25°C, variando um pouco acima ou abaixo dessa marca.

Brusque no domingo

Ao avançarmos para as projeções do domingo, a previsão então se mantém semelhante à de sábado, sem alterações significativas.

Em outras palavras, a maior parte do dia deve ser caracterizada por tempo seco, com aberturas de sol e alternância na cobertura de nuvens.

Apesar do risco, ainda que muito baixo, de chuviscos, isso faz parte das expectativas e deve ser considerado.

As temperaturas máximas, no domingo, não devem subir tanto quanto as de sábado, mas ainda sugerem um patamar agradável, variando entre 23°C e 25°C.

Monitoramento

Por fim, é sempre bom lembrar que, as atualizações dos simuladores climáticos estão sujeitas a constantes mudanças, à medida que novas informações são incorporadas.

Portanto, seguimos monitorando a situação e aconselhamos que você consulte fontes oficiais e confiáveis para o melhor planejamento de suas atividades.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora, as informações sobre o monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, com cada local destacado em vermelho.

Os volumes de chuva, registrados entre o período de meia-noite e as primeiras horas do dia, indicados em azul, correspondem apenas a eventos de leve chuvisco e garoa isolada em alguns pontos.

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, não perca a oportunidade de apreciar as deslumbrantes fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem revela a beleza única de como este sábado se iniciou em cada um dos locais mencionados nas legendas.

Deixe-se inspirar por esses cenários interioranos que traduzem a essência do início de mais um dia.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

