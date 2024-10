Palhoça é um dos municípios brasileiros que elegeu apenas vereadores de partidos de direita

Direita dominante

Aproximadamente 3,3 mil câmaras de vereadores espalhadas pelo Brasil serão ocupadas de maneira hegemônica, a partir de 2025, por políticos filiados a partidos de direita, conforme pesquisa inédita do cientista político Fábio Vasconcellos. Em 2.076 câmaras, ele identificou que todos os vereadores, sem exceção, são de siglas que atuam no campo da direita. Um dos principais exemplos em SC está em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis. Nenhum partido de esquerda logrou sucesso na eleição dos 21 legisladores da cidade no dia 6 passado.

Compra de votos

Desde o início do ano, a Polícia Federal instaurou 458 inquéritos de casos de compra de eleitores em todo o país. As investigações foram abertas em todas as unidades da federação. O maior número de suspeitas (54) foi constatado no Rio de Janeiro, seguido de Ceará (40) e Roraima (39). SC registrou 16.

Tarda e falha 1

Um exemplo, se bem que agora se pode considerar uma exceção quanto ao Judiciário catarinense, de que nossa Justiça ainda é tarda e falha: 22 anos depois, eis que o Tribunal do Júri de Florianópolis finalmente condenou o empresário Aroldo Carvalho Cruz Lima por duplo homicídio simples por conta de um grave acidente de trânsito ocorrido na avenida Beira Mar Norte, em setembro de 2002.

Tarda e falha 2

Estava embriagado e dirigia em alta velocidade quando colidiu sua BMW na traseira de um Audi A-3. O segundo veículo acabou projetado contra um poste no canteiro central da via, com o registro da morte do condutor e do passageiro. Sua pena foi fixada em sete anos de reclusão, em regime semiaberto. Sem comentários.

Sem noção

“Sem noção”. Assim, um atento leitor qualificou a iniciativa da deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) que quer proibir o uso de drones, pela Polícia Federal Rodoviária, nas fiscalizações de trânsito nas rodovias por atentar “contra a privacidade e a integridade de motoristas e pedestres”. Se quer assim, que tal proibir os milhares de pardais e radares, que fotografam condutores cometendo irregularidades?

Medo

Por ter medo, poucos cidadãos florianopolitanos e da região metropolitana evitaram comentar nas redes sociais o que aconteceu a alguns deles no sábado, 19, quando, ao transitarem por ruas, avenidas e até rodovias, foram interceptados e obrigados a deixar o volante para jovens criminosos atearem fogo. Intimidação, nesse nível, nunca tinha ocorrido. Tranquiliza um pouco saber da ação do Estado, com a prisão dos principais envolvidos.

Outubro Rosa

Uma lei de 2019, originária de projeto da deputada federal e agora prefeita eleita de Lages, Carmen Zanotto, obrigou que os usuários da rede pública com suspeita de câncer tenham acesso a todos os exames necessários para o diagnóstico em até 30 dias. Em SC, 36% dos pacientes que realizaram a biópsia histopatológica, determinante para o diagnóstico, fizeram-na fora do prazo entre janeiro e setembro deste ano. No Amazonas é muito pior: 81% realizaram o exame em 31 dias ou mais. O Rio Grande do Sul tem o melhor indicador, com 9%. Pergunta que não quer calar: para que leis se não são cumpridas?

É cultura 1

O rodeio crioulo virou oficialmente uma atividade da cultura popular. A lei federal 15.008, que também prevê a proteção da saúde dos animais, foi sancionada pelo presidente Lula na sexta-feira, 18, e publicada no Diário Oficial da União. Rodeio que se realiza nos chamados centros de tradições gaúchos (CTGs).

É cultura 2

Conforme o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG-SC), há impressionantes 525 CTGs do Estado, em 273 municípios, que mantêm 1.603 piquetes, congregando 40 mil associados. Movimentam milhares de pessoas em centenas de eventos e geram movimentação financeira de aproximadamente R$ 1 bilhão anuais. Desde sempre, se notabiliza por estimular a convivência sadia e familiar da população onde estão presentes.

Gol contra

Foi sobretudo arrogante o comportamento da mídia esportiva carioca em relação ao jogo do líder Botafogo, sexta-feira, no Novo Maracanã, diante de 64.727 torcedores presentes, seu maior do clube nos últimos 15 anos. Quase unanimemente, alguns comentaristas previam goleada, sem citar esta palavra, optando por “francamente favorito” ou algo assim. Tiveram que engolir um empate em um gol nos segundos finais. Engoliram em seco. Bem feito!