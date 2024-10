Câmara de Brusque tem segundo menor percentual de renovação em 20 anos; veja levantamento

As eleições de 2024 marcam o segundo menor percentual de renovação da Câmara de Vereadores de Brusque em pouco mais de 20 anos. Sete dos 15 vereadores eleitos em 2020 para a atual legislatura ganharam mais quatro anos de mandato em 6 de outubro, quando os eleitores foram às urnas.

Um levantamento elaborado por O Município mostra que a Câmara teve 53,34% de renovação. Nos últimos 24 anos, o percentual só não é menor que 2012, ano em que 50% da Câmara foi renovada, ou seja, a metade dos vereadores da legislatura anterior foi reeleita.

Há ainda uma ressalva para as eleições de 2012. Seriam eleitos ao cargo de vereador naquele ano 15 nomes, mas a Câmara anterior, eleita em 2008, era formada somente por dez parlamentares. Com o aumento de cinco cadeiras, cresceu também a possibilidade de reeleição. Cinco dos dez vereadores foram reeleitos na ocasião.

O levantamento considera somente vereador reeleito aquele que foi eleito na eleição anterior. Valdir Hinselmann (PL), candidato mais votado nas eleições de 2024, não foi considerado reeleito, pois, apesar de ocupar o mandato por mais de um ano e atualmente ser vereador, ele não foi eleito em 2020, mas sim ficou como primeiro suplente do PL e assumiu durante o mandato.

Outras situações de suplentes de vereador que assumiram mandatos e só nas eleições seguintes foram de fato eleitos também já foram registradas. Atualmente, vereadores não podem mais assumir cargos na prefeitura durante mandato, mas antes a nomeação era permitida, o que fazia com que muitos suplentes ocupassem provisoriamente a cadeira dos titulares.

No caso de Valdir Hinselmann, ele assumiu a vaga deixada pelo vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL), após a vitória do então vereador na eleição suplementar de 2023. Valdir e outros que assumiram mandato na metade não foram reeleitos nas eleições seguintes, mas sim eleitos.

Abaixo consta o ranking de eleições que mais renovaram a Câmara de Brusque nos últimos 24 anos e o levantamento detalhado por ano, com os nomes dos vereadores que se reelegeram e os partidos em que eram filiados na época.

Renovação do Legislativo

1ª Eleições de 2008 (renovação de 80%)

2ª Eleições de 2000 e 2020 (renovação de 73,34%)

4ª Eleições de 2004 e 2016 (renovação de 66,67%)

6ª Eleições de 2024 (renovação de 53,34%)

7ª Eleições de 2012 (renovação de 50%)

Levantamento detalhado

Eleições de 2000 (renovação de 73,34%)

Nas eleições de 2000, quatro vereadores foram reeleitos. A Câmara era formada por 15 parlamentares. Ganharam mais quatro anos de mandato naquela eleição Vendelin Bosio (PDT), Danilo Rezini (PFL), Paulina Coelho Harle (PFL) e Rogério dos Santos (PFL). A Câmara teve 73,34% de renovação.

Eleições de 2004 (renovação de 66,67%)

O número de vereadores foi reduzido de 15 para dez após as eleições de 2000. Nas eleições de 2004, cinco dos 15 vereadores foram reeleitos. O cálculo percentual foi elaborado com base no número total de vereadores da legislatura anterior.

Assim, houve 66,67% de renovação, apesar de, na prática, metade da nova Câmara ser formada por parlamentares que já estavam na legislatura anterior. Foram reeleitos ao Legislativo os vereadores Ivan Martins (PFL), Vendelin Bosio (PDT), Vilmar Bunn (PDT), Paulina Coelho Harle (PFL) e Nildo Raiser (PSL).

Eleições de 2008 (renovação de 80%)

A quantidade de vereadores permaneceu reduzida para o mandato seguinte. Dos dez parlamentares eleitos em 2004, somente dois conseguiram mais quatro anos de mandato. São eles: Jonas Paegle (DEM) e Vilmar Bunn (PDT). Desta forma, o Legislativo foi 80% renovado naquela eleição.

Eleições de 2012 (renovação de 50%)

O menor percentual de renovação aconteceu em 2012. Antes daquelas eleições, o número de cadeiras distribuídas voltou a ser 15. Cinco dos dez vereadores foram reeleitos. O percentual precisa ser calculado com base no número de dez cadeiras.

Desta forma, 50% da Câmara foi reeleita, equivalente ao mesmo percentual de renovação. Se reelegeram Roberto Prudêncio (PSD), Celso Emydio (PSD), Alessandro Simas (PR), Valmir Ludvig (PT) e Edson Rubem Muller, o Pipoca (PP).

Eleições de 2016 (renovação de 66,67%)

Nas eleições de 2016, cinco vereadores eleitos para a legislatura anterior foram reeleitos. São eles: Jean Pirola (PP), Ivan Martins (PSD), Joaquim Costa, o Manico (MDB), Celso Emydio (DEM) e Claudemir Duarte, o Tuta (PT). Trata-se de uma renovação de 66,67%.

Eleições de 2020 (renovação de 73,34%)

A Câmara teve um percentual alto de renovação nas eleições de 2020, de 73,34%. Somente quatro vereadores que já ocupavam mandato foram reeleitos. São eles: Deivis da Silva (MDB), Rogério dos Santos (DEM), Ivan Martins (DEM) e Jean Pirola (PP).

Eleições de 2024 (renovação de 53,34%)

Nas eleições deste ano, que representa o segundo menor percentual de renovação do Legislativo nos últimos 24 anos, sete vereadores se reelegeram. Com isso, trata-se de 53,34% de renovação.

Foram reeleitos André Rezini (PP), Jean Dalmolin (Republicanos), Rick Zanata (Novo), Cassiano Tavares, o Cacá (Podemos), Rogério dos Santos (Republicanos), Jean Pirola (PP) e Alessandro Simas (União).

