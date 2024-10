Obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil pode começar ainda em outubro

A obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486), que promete desafogar o trânsito no principal acesso de Brusque à BR-101, está perto de sair do papel. A execução pode começar ainda em outubro. A ordem de serviço já foi assinada pelo governador Jorginho Mello (PL) e, na prática, não há mais empecilhos para o início dos trabalhos.

O prazo de execução da obra é de dois anos, a partir da assinatura da ordem de serviço. Desta forma, o novo trevo estará pronto até o dia 1º de outubro de 2026. A empresa Planaterra, de Chapecó, venceu o processo licitatório e é responsável pela obra.

De acordo com o engenheiro Leandro Maxciel da Silva, fiscal da obra, ainda há algumas questões a serem alinhadas junto à Arteris, concessionária da BR-101, mas ele confirma que a obra inicia neste ano.

Serão construídas quatro alças e dois elevados. Está prevista também a execução de uma nova ponte sobre o rio Canhanduba, no lado de Itajaí. A obra deve começar pelas alças ao lado de Brusque.

“Em determinado momento da obra, é possível que tenha interrupção no trânsito, mas vamos sempre trabalhar com alternativas. A ideia é desviar o trânsito para que se tenha a menor interferência possível”, afirma o engenheiro.

Leandro detalha ainda que a obra vai iniciar pelas alças de Brusque, pois já estão com área totalmente liberada para construção. Nos demais terrenos, apesar de já desapropriados, é necessária a remoção de estruturas.

A intenção de começar a obra pelas alças e deixar os dois elevados para depois é justamente gerar menor impacto para o trânsito, que é intenso na região, sobretudo em horários de pico. “A ideia é construir as alças para que depois possamos desviar o trânsito”, reforça.

Demanda antiga

A construção de um novo trevo para a rodovia Antônio Heil é uma demanda antiga de Brusque e Itajaí. O principal acesso à BR-101 por Brusque não suporta mais o alto número de veículos. Registros antigos do jornal O Município mostram que os primeiros pedidos para resolver as filas do trevo começaram em 2008, há 16 anos.

A obra foi incluída no projeto de duplicação da rodovia Antônio Heil, mas depois foi retirada. Posteriormente, uma empresa chegou a ser contratada para execução do novo trevo, mas o contrato foi rescindido, pois os valores eram incompatíveis. Com um novo processo licitatório, lançado no começo do ano, foi definida a nova empresa responsável pela construção.



