Iniciativa de Luciano Hang de publicar imagens de quem furta a Havan é ousada

Ousadia 1

É sobretudo destemia a iniciativa do empresário brusquense Luciano Hang em publicar no Instagram vídeos de pessoas flagradas por câmeras tentando roubar em lojas da rede, dentre elas a unidade de Lages. Muitos comerciantes já pensaram nisso, mas nunca chegaram a tanto.

Ousadia 2

“Especialistas” já vieram a público alertar o empresário para o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados quanto aos chamados crimes contra a honra, uma vez que a privacidade e a intimidade da pessoa têm valores protegidos na Constituição. Dizem que uma gravação sem autorização fere a presunção da inocência, que considera uma pessoa nessa condição até o trânsito em julgado. Se divulgada antes da sentença, pode infringir o direito à honra, por exemplo.

Insensibilidade climática

As mudanças climáticas ainda não sensibilizam o Parlamento catarinense, infelizmente. Enfrenta obstáculos – e grupos corporativistas estão agindo, em silêncio mas fortemente, nos bastidores – uma interessante proposta de emenda à Constituição, tida como a primeira no país, que institui a modalidade de duodécimo para que a Defesa Civil receba, todo ano, nas devidas proporções, a serem ajustadas, o mesmo a que tem direito no Orçamento do Estado os três Poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público e Udesc.

Bom senso

A falta de bom senso no serviço público não raro revolta. Está tramitando na Assembleia Legislativa projeto do deputado Mário Motta (PSD), que assegura o abono de faltas e a compensação de conteúdo escolar para estudantes da rede pública estadual convocados a participar de competições desportivas oficiais de seleções municipais, estaduais, nacionais e internacionais. O que deprime é saber que é preciso uma lei para praticar o bom senso.

Paul McCartney

Quem comprou ingresso para ver Paul McCartney neste sábado, em Florianópolis, dificilmente vai se arrepender se for confirmada em solo catarinense a performance do ex-Beatle na estreia de sua turnê no Brasil, terça-feira, em São Paulo, em show para 47 mil pessoas. A crítica o qualificou-o como “antológico” e “inesquecível”, dentre outros adjetivos.

Terrorismo

Em silêncio, a Polícia Federal prendeu anteontem em Blumenau um cidadão de nacionalidade alemã suspeito de liderar um grupo que propagava ameaças racistas por meio das redes sociais. Na sua casa, em São Paulo, foram encontrados equipamentos eletrônicos, documentos e diversas substâncias químicas que podem ser utilizadas para a fabricação de explosivos.

Demografia médica

O Conselho Federal de Medicina divulgou um levantamento mostrando que o número de médicos aumentou 89% no Brasil desde 2010, saindo de 304.406 para 575.930. Mesmo assim há uma desigualdade na taxa de profissionais por mil habitantes. Na ponta superior, o Distrito Federal tem uma proporção de 6,3 a cada mil pessoas, enquanto no Maranhão é de apenas 1,3. Em SC, onde desde 2010 o número de médicos cresceu 110%, há atualmente 3,2 profissionais para cada mil habitantes.

Enxaimel 1

A Rota do Enxaimel, em Pomerode, acaba de entrar – merecidamente – na seleta lista das 100 melhores iniciativas de turismo sustentável do mundo, eleita pelo concurso TOP 100 Good Practice Stories, promovido pela entidade holandesa Green Destinations, que reconhece práticas inovadoras que valorizam a sustentabilidade e o desenvolvimento do destino turístico.

Enxaimel 2

A rota foi criada em 2021 para alavancar o turismo do bairro Testo Alto, onde estão 50 belíssimas casas construídas na técnica enxaimel, trazida pelos imigrantes alemães no século 19. São patrimônio histórico e artístico nacional. Ao longo desses três anos o número de visitantes, que inicialmente estava na casa dos 30 mil, saltou para os atuais 200 mil.

Indefensáveis

“Está difícil defender o Supremo”, posicionou-se ontem, em editorial, o “Estadão”, para quem a crise de confiança do STF deveria ser resolvida por autocontenção dos ministros. E isso é mesmo difícil quando vemos vários “supremos” não admitirem, jamais, que erram. Se acham onipotentes.