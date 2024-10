Ordem de serviço da obra do trevo da rodovia Antônio Heil é assinada

A ordem de serviço das obras de interseção da rodovia Antônio Heil com a BR-101 foi assinada no fim da tarde desta terça-feira, 1º, pelo governador Jorginho Mello, em evento na Associação Empresarial de Itajaí (ACII). Os trabalhos deverão ser finalizados em até 24 meses, mas o sócio administrador da empresa contratada afirmou, no evento, que a conclusão poderá ser feita em 18 meses se não houver imprevistos.

O valor contratado da obra é R$ 60.442.921,56. A nova estrutura terá extensão de aproximadamente 1,3 mil metros e consiste na construção de quatro eixos viários de entrada e saída da BR-101, uma ponte sobre o rio Canhanduba II e dois viadutos, incluindo serviços de drenagem, pavimentação e sinalização.

Em cada lado da BR-101, será implantada uma marginal, que fará a condução aos eixos viários. O sócio administrador da empresa contratada, Gerson de Borba Dias, projetou a conclusão da obra em 18 meses, caso não haja imprevistos e fatores que prejudiquem o andamento.

O governador Jorginho Mello destacou a espera da região pela obra e as tentativas sem sucesso para que ela saísse do papel. “Tínhamos um compromisso. Rever a licitação, gente jogando contra… O projeto que tinham feito, nós tivemos que readaptar. (…) É uma obra que nnão vai ajudar só Brusque e Itajaí, isso vai ajudar regionalmente.”

O edital de licitação para a construção do trevo foi publicado em 4 de março. Chegou a ser suspenso em abril e junho. Primeiro, por questionamentos e pedidos de impugnação por empresas licitantes. Depois, para readequação do orçamento. A empresa Planaterra Terraplenagem e Pavimentação, de Chapecó, foi a vencedora da licitação, com a homologação do resultado sendo realizada em setembro.

O objetivo da obra é resolver a lentidão do intenso tráfego do trevo que liga duas áreas de Itajaí e é o acesso de Brusque à área urbana do município litorâneo. O tráfego no local é intenso, principalmente em horários de pico, e uma obra de infraestrutura tem sido reivindicação dos municípios há mais de uma década.

